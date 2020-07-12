Saray'dan Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesine yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı kararıyla Merkez Bankası esas mukavelesinde yapılan değişiklik yürürlüğüe girdi.
Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre Cumhurbaşkanlığı’nın yetkilerinin arttırıldığı değişikliklerden bazıları şöyle:
- Mukavelede Başbakanlık’a yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı’na, hükümete ve Bakanlar Kurulu’na yapılan atıflar da Cumhurbaşkanı’na şeklinde değiştirildi.
- Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde de banka meclisi üyeleri başka bir görevde bulunabilecek.
- Başkan da Cumhurbaşkanlığı kararnamesine dayanması halinde banka dışında resmi veya özel herhangi bir görev üstlenebilecek.
- Para Politikası Kurulu’nun bir üyesi başkanın önerisi üzerine müşterek kararla atanıyordu. Artık müşterek karara gerek olmayacak.
- Başkanın Bakanlar Kurulu kararı ile 5 yıllık dönem için atanacağı, bu sürenin sonunda yeniden atanabileceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.
- Bankanın yıllık kârının yüzde 20’sinin ihtiyat akçesine ayrılmasını öngören hüküm yürürlükten kaldırıldı. Böylece Hazine’ye devrin önü açılmış oldu.