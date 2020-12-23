Saray'dan liste geldi, işten çıkarılacakların isimleri verildi: Olay TV kapanıyor!

Kısa süre önce birçok gazeteciyle anlaşarak "Habercilik fabrika ayarlarına döndü" sloganıyla yayın hayatına başlayan Olay TV'nin kapanacağı ileri sürüldü.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık, "Cavit Çağlar, TMSF eliyle şirketlerine el konulmakla tehdit edildi. Saray Rejimine rüştünü ispatlamış bazı Kanal7 çalışanları, Saray görevlilerince televizyon kanalına yönetici (=kayyım) olarak atanmak istendi. Çağlar talepleri kabul etti ancak ortağı Hüseyin Köksal reddetti" dedi.

Şık, kanala işten çıkarılacaklar listesi de verildiğini söylerken, artık Olay TV isminin kullanılmayacağını ifade etti.

Şık'ın paylaşımları şöyle:

Anlaşmazlık üzerine Çağlar, OlayTV ve bağlı şirketin tüm isim haklarını ve sahip olduğu frekansı da alarak çekilme kararı aldı. Artık OlayTV adını kullanamayacak olan kanalın başka bir isimle farklı bir frekansla yayın hayatına devam edebilmesi için görüşmeler yapılıyor.

Kanalın sürüden farklı haber ve programlarının Saray’da rahatsızlık yarattığı, HDP’nin grup toplantısının canlı yayınlanması üzerine tehdit ve şantajın devreye girdiği anlatılıyor.

Saray’dan, OlayTV’ye atanan kayyımlar listesinin yanı sıra Süleyman Sarılar ve Nevşin Mengü başta olmak üzere atılacak kişiler listesi de gönderildi.

Saray tarafından belirlenen Kanal7, Ülke TV ve Star’dan seçilen kayyımların OlayTV’nin mevcut yöneticilerinin yerine görevlendirilmeleri istendi. Yayın yönetmeninden, Ankara temsilcisine, haber merkezi yöneticilerine kadar herkesin işten çıkarılması istendi.

OlayTV’nin patron (Cavit Çağlar zaten denklem dışı), yönetici ve çalışanlarına düşen bu mafya yöntemini isim isim teşhir etmek, Saray’dan yapılan tehditleri açıklamak olmalı. İzleyicilere düşen ise hangi platformda olursa olsun yayın hayatına devam edecek bu mecraya sahip çıkmak.