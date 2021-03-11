Saray'dan itiraf: Uygulamada sorun var, vatandaşa 'Külliye'ye sormam lazım' deniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Hürriyet gazetesinden Hande Fırat'a konuştu.

Oktay Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki (CHS) bazı eksikliklerin uygulamadan kaynaklandığını savundu. Muhalefetle uzlaşma olmazsa yeni anayasa için 2023'ü bekleyeceklerini öne sürdü.

Oktay CHS ile ilgili araştırma yaptıklarını belirtip, sorunların uygulamadan kaynaklandığını iddia etti. 'Külliye' metaforunun kullanıldığını söyleyen Oktay, "bir şef ya da daire başkanı vatandaşa ‘külliyeye sormam lazım’ yanıtını verebiliyor. İşlerine gelmeyince ya da inisiyatif almak istemediklerinde, bu sözü kullanıyorlar" sözleriyle sistemin ne halde olduğunu itiraf ediyor.

ABD ile ilişkilere dönük masayı işaret eden Oktay, iktidarın "oturalım konuşalım istiyoruz" beklentisini yinelerken, PKK, Doğu Akdeniz ve S-400 gibi 3 başlığın gündemlerinde olduğunu belirtiyor.

"ABD, Doğu Akdeniz’de tarafsız davranmalı. Türkiye’nin karaya hapsedilmesini isteyen ülkelere müsaade etmemeli" çağrısını tekrarlayan Oktay, Mısır'la olan gelişmelere dönük de ortak çalışma her iki ülkeninde yararına olur yorumunda bulunuyor.