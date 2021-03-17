Saray'dan İngilizce 'bağımsız yargımıza saygı duyun' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden İngilizce bir açıklama yaptı.

Altun açıklamasında "tarafları Türkiye'nin bağımsız yargısına saygı duymaya" çağırırken şunları söyledi:

"Bir savcı günün erken saatlerinde Anayasa Mahkemesi'ne açtığı davada Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılmasını talep etti.

HDP'nin, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği'nin terör örgütü olarak tanıdığı PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir.

HDP'nin üst düzey yöneticileri ve sözcüleri, eylem ve söylemleriyle tekrar ederek sürekli PKK'nın siyasal kanadı olduklarını ispatladılar.

Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasına mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını gerektirdiğine, Anayasa Mahkemesi tek başına karar verecek.

Tüm tarafları Türkiye'nin bağımsız yargı sistemine saygı duymaya ve adaleti sağlamak için hukuk sistemimize güvenmeye çağırıyoruz."