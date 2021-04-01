Saray'dan İngilizce açıklama: 'AKP döneminde insan haklarında en büyük ilerlemeyi kaydettik'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden İngilizce bir açıklama yaptı. Açıklamada Altun AKP döneminde ülkenin "insan haklarında en büyük ilerlemeyi kaydettiğini" iddia ederken, "sessiz bir devrim" gerçekleştirdiklerini söyledi.
Altun hükümetin insan hakları ihlallerine yönelik eleştirilerin "terör tehditleri ele almadığında" anlamsız olduğunu iddia etti. Altun "Demokratik olarak seçilmiş bir hükümet olarak, ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü ve halkımızın güvenliğini korumak bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullanarak şöyle dedi: