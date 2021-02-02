Saray'dan açıklama: 'Boğaziçi'nde huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız'

İletişim Başkanı Altun, 'Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız' dedi.

Haber Merkezi

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerle ilgili açıklama yaptı.

Paylaşımında Altun, "Tabloda duruşumuz da net. Boğaziçi Üniversitesi bir üniversitedir. Kurtarılmış bölge değildir. Bir üniversitenin üç başarı kriteri vardır; araştırma, eğitim ve topluma hizmet. Bunun için gereken kaynağı sağlamaya devam edecek, huzur ve düzeni temin etmek için gerekeni yapacağız" diye yazdı.

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