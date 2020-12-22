Saray'daki yemeğin faydaları: Türkiye Irak'a 5 milyar dolar mı verecek?

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Türkiye'de onuruna Saray'da verilen yemeğin ardından ülkesinde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın dostu olduğunu söyleyen Kazımi, "Türkiye’de Irak’a yakışır şekilde karşılama töreni düzenlendi. Türkiye, Kuveyt Konferansı’nda taahhütte bulunduğu 5 milyar dolarla Irak hükümetini desteklemeye hazır” dedi.

Türkiye'nin Irak'la ekonomik ilişkilerinin büyük kısmının Barzani yönetimindeki özerk bölgeyle olduğu biliniyor.

5 milyar dolar nereden çıktı?

Türkiye'de kriz sürerken, verileceği söylenen 5 milyar doların kaynağı merak konusu oldu.

Aslında Kazımi'nin sözünü ettiği 5 milyar dolar bir hibeyi değil, "kredi kolaylığını" içeriyor.

2018 yılında Irak'ın yeniden inşası için yapılan Kuveyt'teki konferansta, Irak'a tam 24 miyar Avro yardım sözü verilmişti.

Söz konusu konferansta ev sahibi Kuveyt iki milyar dolar, Suudi Arabistan bir buçuk milyar dolar, Katar ise bir milyar dolar yardım sözü vermişti.

Söz konusu konferansa Türkiye adına katılan Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Irak’ın Yeniden İmarı Uluslararası Konferansı’nda Irak'a 5 milyar dolar kredi kolaylığı sağlayacağımızı açıkladık. Komşusu, dostu ve güvenilir bir ortağı olarak Iraklı kardeşlerimizin yanında durmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İşte aradan geçen iki yılın ardından gündeme gelen 5 milyar dolar, işte bu sözü işaret ediyor.

Türkiye Irak'a gözünü dikmiş durumda

Özellikle inşaat ve enerji alanında Irak'ta iş yapan çok sayıda Türk firması bulunuyor.

Irak'taki yıkımı ceplerini doldurmak için fırsat olarak gören inşaat şirketleri Irak'a akın etmiş durumdayken, söz konusu eğilim AKP'nin yayın organlarından Yeni Şafak'ta "Irak ekonomisi Türkiye’yi bekliyor" manşetine konu olmuştu. Söz konusu haberde, "Irak yeniden yapılanma için 100 milyar dolara yakın yatırım yapmayı planlıyor. Siyasi ve ticari girişimlere hız verilmesi durumunda Türk firmaların inşaat, ulaşım, haberleşme ve alt yapı gibi alanlarda bir adım öne çıkabileceği belirtiliyor" denilirken, "Irak’ta yatırımı bulunan Türk sanayiciler yıllık 13 milyar doları bulan ticaret hacminin gerekli adımların atılarak 2’ye katlanabileceğini ifade ederken, Irak’taki ticaret potansiyelinin Türkiye ekonomisi için ciddi bir girdi kaynağı olacağının üzerinde de duruyor" ifadesi yer almıştı.

Hangi alanlarda iş yapılıyor?

Türkiye Irak’a mücevherat, altın, buğday unu, tavuk eti, yumurta, bisküvi, mobilya, ayçiçeği yağı, hijyenik havlu ve bebek bezleri, demir-çelikten inşaat ve aksamı, hazır giyim ürünleri, çikolatalı mamuller ve deterjan ihraç ederken, yeni sınır kapısının açılmasıyla buradaki sayının ve ihracat miktarının da artacağı belirtiliyor.

Gözler yeni sınır kapısında

Yeni Şafak'ın geçtiğimiz yıl yaptığı bu haberde, Ovaköy sınır kapısının açılmasının ticaret hacmine büyük etki edeceği belirtiliyordu. Söz konusu sınır kapısı henüz açılmazken, konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Emin Taha, konunun Kazımi'nin Türkiye ziyaretinde bir kez daha gündeme geldiğini dile getirdi.

Taha, Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılması halinde Türkiye'nin Irak'a ihracatının yüzde 25 ile 50 arasında artacağını söyledi.

Yani patronlar, söz konusu sorunun bir an önce çözülmesi ve kapının bir önce açılması için Saray'daki davet öncesi Erdoğan'a taleplerini bir kez daha iletmiş oldular.

Salgına rağmen ihracat sürdü

Bu yıl salgına karşın Irak ile Türkiye arasındaki ticaret artmaya devam ederken, sadece ocak-ekim döneminde 14 milyar dolara ulaşıldığı öğrenildi.

Bunun 7,2 milyar dolarını ihracat, 6,8 milyar dolarını ise ithalat oluşturdu.

AKP'nin sözünü ettiği 5 milyar dolarlık "kredi kolaylığı", 10 ayda 7,2 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracatın boyutunu artırmaya yönelik bir planı içeriyor.

Yani bu para bir hibeyi değil, Türk patronlarının çıkarları kapsamında yapılan, Çavuşoğlu'nun söylediği gibi "kredi kolaylığı" anlaşmasını işaret ediyor.

Bu adımı destekleyecek şekilde Taha'nın yaptığı açıklamalar, Türk patronların kazandığı milyonlara rağmen "çok daha ötesini" istediğini gösteriyor:

"Irak'a ihracatın yüzde 97-98'inin kara yoluyla gerçekleştiriliyor. Ovaköy Sınır Kapısı'nın açılmasıyla sadece kara yolu değil, aynı zamanda oradan raylı bir sistemin yapılarak Basra Körfezi'ne kadar uzanabilmesini öneriyor ve talep ediyoruz. Deniz yoluyla geç gidiyor, hava yoluyla da maliyetli oluyor. Demir yoluyla daha hızlı ve sağlıklı, mallar zarar görmeden ürünler adrese varacaktır."

Taha, ayrıca ihracatı yasaklanan ürünler, Irak'ın verdiği günlük vize sayısının az olması ve Türk firmalarının yaşadığı tahsilat sorunları gibi konulara ilişkin Kazımi'den "Türk iş insanları olarak Irak'ta görüşmek üzere randevu istediklerini" belirterek, Irak Başbakanı'nın da bunu olumlu karşıladığını ve en geç şubat ayına kadar kabul edileceklerinin sözünü aldıklarını dile getirdi.