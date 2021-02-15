Saray'daki toplantıya 'Rize' ertelemesi: Sokağa çıkma kısıtlamasında esneme görüşülecekti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rize programı nedeniyle bugün yapılamayan bakanlar toplantısının çarşamba günü yapılması planlanıyor.

Toplantının öncelikli gündem maddesi salgının seyri ve olası esneme adımları olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kabineye brifing vereceği toplantıda okulların da kontrollü şekilde açılmasına bağlı olarak önümüzdeki dönemde atılacak adımlar, mutant virüsle ilgili gelişmeler, kısıtlamaların etkisi ve ikinci doz aşılama çalışmaları ele alınacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre, toplantıda vaka sayılarına bağlı olarak bölgesel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği belirtiliyor. Buna bağlı olarak lokanta ve kafelerin gibi işyerlerinin de durumu toplantıda öncelikli olarak konuşulacak.

Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.

Hafta içi kısıtlamalarında saatlerin daraltılabileceği, il bazında hafta sonu sokağa çıkma yasaklarında mart ayından itibaren denetimli/kontrollü esnetmeye gidilebileceği de belirtiliyor. Ancak vaka sayılarının yüksek olduğu ve istenilen düşüşün sağlanamadığı özellikle büyükşehirlerdeki kısıtlamalara salgının seyrine göre karar verileceği belirtiliyor.