Saray'daki toplantıya katılan isimler belli oldu

Emekli amirallerin bildirisi sonrası bugün AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Saray'da saat 15.20’de başlayan toplantıya MİT Başkanı Hakan Fidan ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal da katıldı.
Sonrasında Erdoğan'ın açıklama yapması beklenen toplantıya katılan isimler şöyle:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal, Cumhurbaşkanlığı Hukukla Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz.