Saray sözcüsü de geldi: Bahçeli'den Boğaziçililere 'başı ezilmeli' açıklaması

Boğaziçi Üniversitesi'ne okul dışından AKP'li bir ismin rektör olarak atanmasına dönük tepkiler sürüyor. Polisin atamayı protesto eden öğrencilere dönük müdahalesi de tepkileri artırdı.

Bugün gelişmelerle ilgili konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Boğaziçi Üniversitesi'nden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur'' ifadelerini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan rektör atanarak konunun kapandığını belirten Bahçeli şöyle konuştu:

"Hiç kimse sokakların karanlığından ikbal ve istikbal beklememelidir. Bilhassa Türk gençliği terör örgütlerinin kışkırtmalarına kapılmamalı, temennim odur ki uyanık olmalıdır. Bir süredir Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan Rektör’le ilgili suni itiraz ve organize tepkiler gündemdedir. Kanuna uygun bir atamaya terör yöntemleriyle karşı çıkmak, bu vesileyle Boğaziçi Üniversite’sinden bir Gezi Parkı kalkışması çıkarmaya niyetlenmek başı ezilmesi gereken bir komplodur. Muhataplarını ikaz ediyorum; 1980 öncesi yarım kalmış bir mücadeleyi bir vesileyle tamamlamaya hiç kimse tevessül etmemelidir. Boğaziçi Üniversitesi’ne yasal yollardan Rektör atanmış ve konu kapanmıştır."