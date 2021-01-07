Saray, Boğaziçili 'muhaliflerle' ısmarlama görüşme mi arıyor?

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Melih Bulu'nun kayyum atanmasına tepki olarak başlayan eylemlerin ardından kendisine "TÜRGEV'den tanıdıklarının" ulaştığını belirten kişiler Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin kullandıkları sosyal medya gruplarında Beştepe'de görüşmeye öğrenci aradıklarına ilişkin paylaşımlarda bulundular.

Söz konusu mesajlardan birinde Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın Boğaziçi'nden 30 öğrenciyi Saray'a çağırdığı, 10 öğencinin hazır olduğu, 20 öğrenciyi hala seçmekte olduklarına ilişkin paylaşılan mesajlardan birinde öğrencilerin katılım için başvuruda bulunmaları talep edildi. İçerik itibariyle doğrulanmış olan ama kendisi teyid edilmemiş olan bir mesajda "muhalif öğrenci olmasının" tercih edileceği iddiası yer aldı.

Benzer mesajlar bireysel olarak bazı öğrencilere WhatsApp üzerinden de atıldı.

Bazı öğrenciler WhatsApp üzerinden bu şekilde mesajlar aldıklarını bildirdiler.

Ancak böyle bir talep Boğaziçi öğrencilerinin oluşturduğu dayanışmaya gelmiş değil. Bu durum yapılacağı iddia edilen görüşmenin bir öğrenci temsiliyeti üzeriden değil de elle özel olarak seçilen öğrencilerle yapılacağı anlamına geliyor.

Konuya hitaben Boğaziçi Dayanışması'ysa yaptığı açıklamada "TÜRGEV kendisini ne sanıyor" diyerek ısmarlama görüşmelere tepki gösterdi. Açıklamasında "TÜRGEV bizimle görüşebilecek merci değildir" diyen Boğaziçi öğrencilerinin kurduğu dayanışma, şu talepleri sıraladı:

Gözaltına alınan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılsın. Kayyum olarak atanan Melih Bulu ve tüm rektörler derhal istifa etsin. Tüm üniversitelerde rektörlük için üniversite bileşenlerinin rızası gözetilerek demokratik seçimler düzenlensin.