Saraçoğlu’nda şimdi de Namık Kemal Ortaokulu boşaltılıyor

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Namık Kemal Ortaokulu’na "taşınma işlemlerinin ivedi olarak yerine getirilmesi için" resmi yazı gönderdiğini belirtti.

Oda açıklamasında bu duruma,"Cumhuriyetin ilk toplu konut alanı olan Saraçoğlu Mahallesi konutlarıyla, okulu ile bir bütündür. Çocuk seslerinin olmadığı Saraçoğlu Mahallesinin geleceği olmaz. Saraçoğlu’nun özgün değerlerini, kültürel birikiminin, yaşam kültürünün, anı değerinin bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. Saraçoğlu’nun bütünselliğinin bozulmasına, özgünlüğünün yok edilmesine, ve dönemin ender örneği olarak biricikliğinin katledilmesine izin vermeyeceğiz. Hukuksal sürece taşıyacağız" diyerek tepki gösterdi.

'Çocuk sesleri tasfiye edilirse, bu kent ölür'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkan Tezcan Karakuş Candan da, "Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün değerleri ve kültürel birikimi ile korunmasına yönelik hukuksal süreçler devam ederken, yangından mal kaçırırcasına, Namık Kemal Ortaokulu’nun boşaltılması ve taşınması, Saraçoğlu Mahallesi’nin bütünselliğini yok etmek anlamındadır" dedi. Candan şunları söyledi: "Kamusal bir alanın sermayeye peşkeş çekilmesi, özelleştirilerek ticari işlev verilmesi kabul edilemez. Covid fırsatçılığı işbaşında. Saraçoğlu’nu zorunlu tahliyelerle boşaltarak çöküntü haline getirenler, altına otopark yapmak isteyenler, hukuksuz bir inşaat sürecini devam ettirenler, Saraçoğlu Mahallesi’nin kamusal kullanımını parası olanların kullanabileceği bir işleve dönüştürmek isteyenler, Saraçoğlu Mahallesindeki yapıları, birer birer, tasfiye ederek, bütüncüllüğü ve özgünlüğünü bozuyorlar. Okulun boşaltılması, çocuk seslerinin Saraçoğlu Mahallesi’nden tasfiye edilmesi, Saraçoğlu Mahallesinin geleceğini ipotek altına alınması ve kamusal yaşamdan kopartılmasıdır. Saraçoğlu Mahallesi bir bütündür, dokunmayın."

Geçtiğimiz günlerde Saraçoğlu Mahallesi’nde restorasyon skandallarına imza atan firma da, inşaat çalışmalarına başlamıştı.