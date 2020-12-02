Saraçoğlu’nda okul bahçesi, konteyner bahçesine dönüştü

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyet’in ilk toplu konut projesi olan ve restorasyon adı altında inşaat çalışmalarının yapıldığı Saraçoğlu Mahallesi’nde, atılan her adımı takip etmeyi sürdürüyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, tarihi Namık Kemal Ortaokulu’nun bahçesinin konteyner bahçesine dönüştürüldüğünü duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Saraçoğlu Mahallesi’nde tescilli kültür varlıklarına yapılan müdahaleler, restorasyon bilimine aykırı uygulamalar, gizli saklı devam eden süreçler Saraçoğlu Mahallesi’ne yönelik endişelerimizi daha da büyütüyor. Namık Kemal Ortaokulu’nu ticaret ve işyeri için boşalttılar. Çocuk seslerinin sıcaklığıyla dolan okul bahçesi şimdilerde yerini konteynırların soğukluğu ile doldurulan metal bahçesine bıraktı. Gözlerimizin önünde Cumhuriyet’in simge yapılarından, kent merkezindeki nefes alanımız olan Saraçoğlu Mahallesi hukuksuzca tahrip ediliyor. Öte yandan Saraçoğlu Mahallesi’nde bazı ağaç budama işlemlerin ilişkin etüt yapıldığı ve budama çalışmalarının başlayacağı bilgimiz dahilindedir. Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’na yazı yazarak işlemin kurul kararıyla yapılıp yapılmadığını ve işlemlere ilişkin detaylı bilgi istedik. Saraçoğlu Mahallesinde yapılacak budama işlemlerine ilişkin meslek odalarının temsilcilerinin de olduğu bir heyet oluşturulması, her aşamasının kamuya şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi konusunda idareleri uyarıyoruz. “

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Saraçoğlu Mahallesi’nde yapılan her işlemi sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Saraçoğlu Mahallesi kamusal kullanıma kazandırılıncaya kadar, özgün değerinin korunması mücadelesinden geri adım atmayacağız. Bilime aykırı yapılan restorasyon sürecini, ağaçlara ve tarihi yapılara yönelik müdahaleleri takip ediyor ve gerekli işlemleri yapıyoruz. Bir çivi dahi çakılamayacak olan alanda kepçelerle inşai çalışmalar, çelik kapılar, özgün malzemenin yok edilmesi, uygulamanın restorasyon bilimine ve 2863 sayılı Koruma Kanunu’na aykırı yapıldığının kanıtıydı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak biz ses çıkarmaya ve tescilli kültür varlıklarını korumaya devam edeceğiz.’"