Saraçoğlu’nda inşaat başladı

Cumhuriyet’in simge yapılarından, kent merkezindeki nefes alanı olarak görülen Saraçoğlu Mahallesi’nde inşaata başlandı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, davalar devam ederken, restorasyon skandallarına imza atan firmanın çalışmaları başlattığını duyurdu.

Koruma Kurulu’na "Cumhuriyetin İlk toplu konut projesi ve kent merkezindeki ender nefes alma mekanlarından olan Saraçoğlu Mahallesi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verilebilir. Süreci acilen durdurun" çağrısında bulundu.

'Rant uğruna tarumar an meselesi'

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Davalar devam ederken, mahkemeye bilgi belge göndermeyerek süreci uzatanlar, hukuk süreci tamamlanmadan Saraçoğlu’nda inşai çalışmaları başlattılar. Bu çalışmalar Saraçoğlu Mahallesi’ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Kamusal nefes alanımız olan Saraçoğlu’nu rant uğruna tarumar etmeleri an meselesi. İş makineleri ve kepçelerle Saraçoğlu Mahallesi’ne girmek, züccaciye dükkanına girmiş fil durumudur. Ankara 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nu göreve davet ediyoruz. Saraçoğlu gözbebeğimizdir. Koruma kurulu kentin doğal, kültürel varlıklarını ve kamu yararını gözeterek inşai çalışmaları durdurmalıdır" dedi.

'Dava açtık'

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

"Covid fırsatçılığı yaparak, Saraçoğlu’nda ağaç katliamı yapanların, tarihi mahalleyi otopark olarak kullanan ve tarihi mahalleyi katletmek için restorasyon işini skandallarla anılan firmaya verenlerin rant ve talan ısrarı devam ediyor. Mimarlar Odası Ankara şubesi olarak mücadeleyi hiç bırakmadık ve bırakmayacağız. Saraçoğlu Ankara’nın göz bebeğidir. Açtığımız dava sonucu daha önce de Saraçoğlu Mahallesi’ne 'dönüşüm' adı altında otopark yapılmasını içeren Koruma Amaçlı İmar Planı iptal ettirmiştik. Yeniden plan yaptılar, buna da dava açtık."