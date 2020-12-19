Saraçoğlu Mahallesi'ni kurtarmak için yeni adım

Saraçoğlu Mahallesi’nin mimarının yasal varisçisi adına hareket eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Saraçoğlu Mahallesi’nde iş ve işlemler durdurulsun, restorasyon süreçlerine ilişkin FSEK kanunlarına göre tarafımızın onaylarının alınması için gerekli iş ve işlemlerin yapılsın’’ açıklamasında bulundu.

Saraçoğlu Mahallesi’nin Alman Mimarı Paul Bonatz’nın yasal varisi olan Brigitte Dübbers’in idari makamlarda temsiliyet yetkisini verdiği Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Brigitte Dübbers adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çevre Şehircilik Bakanlığı’na Emlak GYO’ya yazı yazarak Saraçoğlu Mahallesi’nde yürütülen iş ve işlemlerin ivedilikle durdurulmasını ve gereğinin yapılarak tarafına bilgi verilmesini istedi.

Candan’ın kaleme aldığı yazıda, "Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı ve telif yetki vekili olarak, kültür varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde, mahallenin özgün değerlerinin, kültürel birikiminin, yaşam kültürünün, anı değerinin bir bütün olarak ele alınmasının gerekli olduğunun bir kez daha altını çiziyorum. İdareler tarafından hazırlanan ve onaylanan tüm projelerin ‘kentsel sit’ statüsüne uygun restorasyon projeleri tekniğine uygun olmaması, mimari tasarımın işlev değişikliği ile özgün tipolojisine müdahale edildiği, Saraçoğlu Mahallesi taşınmazlarına konut+ticaret+turizm kullanımlarının getirilerek özgün tasarımına yönelik telafisi mümkün olmayan zararlar verileceği, Koruma Amaçlı İmar Planı, ÇED, Restorasyon süreçleri ve yerinde yapılan incelemelerle tespit edilmiştir. Cumhuriyetin simge değeri ve iki ülkenin ortak kültürel varlığı olan Saraçoğlu Mahallesi’nin özgün değerleri ve kültürel birikimi ile korunmasına, özgün tipolojisi bozulmadan restorasyon süreçleri yürütülmesi gerekirken, bilgimiz ve onayımız dışında sürmekte olan restorasyon adı altındaki tüm idari iş ve işlemlerin durdurularak, restorasyon süreçlerine ilişkin FSEK kanunlarına göre tarafımızın onaylarının alınması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını; tüm bu gelişmeler ışığında, öncelikle sözleşmenin iptali ve tüm proje ve yapım /şantiye çalışmalarını durdurularak, Saraçoğlu Mahallesi taşınır/taşınmaz/bitki örtüsü dokuları için 31.08.2020 tarihinden bugüne kadar yapılan tüm imalatların Saraçoğlu Mahallesi sınırları dışına çıkarılması konularında işlem tesis edilmesi, sonuçları hakkında Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince tarafımıza bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize sunarız" denildi.