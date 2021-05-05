Şantaj suçlaması: 'Sayın Erdoğan, vatana ihanetten yargılanmanız için bütün gücümle çalışacağım'

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin açıklamada bulundu.
"Öncelikle bu kriz ve salgın günlerinde biraz sonra yazacaklarımı sakin, mantıklı ve kararlı bir şekilde yazıyorum… Bu yazdıklarımın doğrudan ilk muhatabı Erdoğan'dır. Diğer siyasi yöneticiler cürümleri kadar üzerlerine alınsınlar…" diyen Erdoğdu, "Bakanlarınız, üst düzey kamu yöneticilerinizden, yargıçlardan ve komutanlardan devletin emrinden çıkıp suç aparatlarınıza dönüşenler kurduğunuz bu suç örgütünün parçaları… Önce bu suç örgütünüzün yaptıklarını yazacağım… Sonra da size yazacağım" ifadesini kullandı.
Erdoğdu mesajlarına şöyle devam etti: