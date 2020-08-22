Sansürün yıldızı: TRT2 Belgesel kaldırdı

Dün soL'da yayımlanan "Ayasofya'yı Kariye kararı takip etti: Tarihi freskler ve mozaikler tehlike altında..." başlıklı haberde Diyanet'e devredilerek camii yapılan Kariye Müzesi'nin değerli fresk ve mozaikleri hatırlatılarak bunlarla ilgili kaygılar dile getiriliyordu.

Müzelerin Yıldızları

Kariye Müzesi hakkında haberde başvurulan kaynaklardan birisi TRT2'de yayımlanmış Müzelerin Yıldızları belgesel dizisinin Kariye'ye ayrılmış olan bölümüydü.

Dizinin bu bölümünün youtube üzerinde yayınlanmış linkine de yer verilirken TRT2'nin internet sitesinde Kariye Müzesi'nin şu sözlerle tanıtıldığı da söyleniyordu:

"İstanbul'un binlerce yıllık kültür tarihine altın harflerle yazılmış bir başyapıt. Üçüncü yüzyıldan bugüne dek varlığını sürdürmeyi başaran, mimarisi, freskleri ve mozaikleriyle dünya sanat tarihine damga vuran bir kültür madebi"

soL yazdı, TRT2 belgeseli kaldırdı

soL'un haberine ilerleyen saatlerde girenler youtube videosunu izleyemedi. Zira TRT2 belgeselin bu bölümünü youtube kanalında yayından kaldırmıştı!

Belgeselin tanıtıldığı, yayınlanmış 44 bölümün sunulduğu web sayfasında da bu bölüm artık yok.

Bölümler sırayla sayfaya yerleştirilmiş ama 30. bölümden 28. bölüme geçiliyor!

Kariye Müzesi bölümü TRT2 kaldırmadan önce bu şekilde yer alıyordu.

Wayback Machine olarak da bilinen internet arşivinde bu sayfanın 1 Nisan 2020 tarihli haline ulaşılıyor. Burada Kariye Müzesiyle ilgili olan 29. bölüm kısa tanıtım metniyle birlikte yer alıyor.

Kariye Müzesi'nin başına neler gelecek derken Kariye Müzesi konulu belgeselin başına gelenler de gündeme eklenmiş oldu.