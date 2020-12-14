Şans oyunlarında KDV hesaplaması değişikliğinin talihlisi Sisal Şans mı?

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, şans oyunları üzerinden alınan KDV oranının hesaplanma yönteminde gidilen değişikliğin, özelleştirme yoluyla bu oyunları 10 yıl boyunca oynatma hakkını elde edinen Sisal Şans Ortak Girişimi’nin (Sisal Şans) payında ne kadar artış sağladığı; buna karşın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyan edilen vergi miktarında azalmaya yol açıp açmadığını gündeme getirdi.

CHP’li Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde; 15 Temmuz sonrası ilan edilen olağanüstü hal dönemi kanunun hükmünde kararnamelerden biri aracılığıyla şans oyunlarının lisansının 49 yıllığına Türkiye Varlık Fonu (TVF) A.Ş.’ye devredildiğini anımsattı.

İşletme hakkı 10 yıl boyunca Sisal Şans’ta olacak

TVF A.Ş.’nin de 2019 yılının Ağustos ayında Sisal Şans ile 10 yıllık hizmet alımı sözleşmesi imzaladığını kaydeden CHP’li Emre, lisansın Türkiye Varlık Fonu’nda kalacak şekilde “hasılat garantisi ile hizmet alımı” modeli esas alınarak gerçekleştirilen sözleşme uyarınca, Sisal Şans’a hasılatın yüzde 9,5’nin verilmesinin öngörüldüğünü belirtti.

KDV hesaplanması yönteminde değişiklik

Şans oyunlarının, 1 Ağustos 2020 tarihi itibariyle Sisal Şans tarafından devralınarak işletilmeye başlatıldığı; bu ay içinde de şans oyunları üzerinden alınan KDV’nin hesaplanması yönteminde düzenlemeye gidildiği ve bu değişikliğin hasılat paylaşımını etkilediğinin kamuoyuna yansıdığını belirten CHP’li Emre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a, yanıtlanmak üzere şu soruları yöneltti:

Şans oyunlarındaki KDV hesaplamasındaki değişikliğin talihlisi Sisal Şans mı?

Şans oyunlarına ilişkin lisansın TVF A.Ş.'ye devredilmesinden sonra 1 Ağustos 2020'ye kadar geçen dönemde ve 1 Ağustos 2020 tarihinde Sisal Şans Ortak Girişimi ile hizmet alımı sözleşmesi imzalandıktan sonraki dönemde, şans oyunları üzerinden hangi oranlarda KDV hesaplanmış ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’na beyan edilmiştir?

Eğer 1 Ağustos 2020 tarihinden önce KDV hesaplanmış olmakla birlikte, 1 Ağustos 2020 tarihinden sonraki dönemde şans oyunları üzerinden KDV hesaplanmadıysa, Sisal Şans Ortak Girişiminin sözleşme uyarınca alacağı yüzde 9,5’lik hasılat payının hesabı sözleşme öncesi şartnamede de bu şekilde -şans oyunları üzerinden KDV hesaplanmayacağı ve satış toplamının hasılat anlamına geleceği şeklinde- mi belirtilmiştir?

1/1/2020 tarihinden 31/07/2020 tarihine kadar şans oyunlarından elde edilen hasılat ve beyan edilen KDV tutarı ne kadardır?

1/8/2020 tarihinden işbu sorumuzun cevaplandığı tarihte en son beyan edilmiş olan döneme kadar şans oyunlarından elde edilen hasılat ve beyan edilen KDV tutarı ne kadardır?

Sisal Şans'ın CEO'sundan açıklama

Sisal Şans'ın CEO'su Selim Ergün ise Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'ün "Son günlerde bazı gazetelerde haberler okuyorum. Maliye’nin hasılattan alacağı yüzde 18 KDV gizlice kaldırılmış. Bu yolla da sizin gelirleriniz yükselirken Maliye’nin gelirleri düşmüş. Gerçekten gizlice kaldırıldı mı bu yüzde 18 KDV?" sorusuna yanıt verdi.

Ergün, "Hayır gizli bir şey yok, bu durum TVF’nin hem yazılı hem görsel medyada konuyla ilgili yaptığı açıklamalardan anlaşılıyor. Rakamlar da gösteriyor ki bir önceki modele göre hem devletin hem de oyun severlerin kazancı ciddi oranda artmış durumda. Tekrar altını çizmek isterim ki hasılat TVF’nin hesaplarında toplanıyor, biz buradan bir komisyon geliri elde ediyoruz. Bu komisyondan doğan KDV’yi ise kuruşu kuruşuna ödüyoruz" dedi.

Selim Ergün, "Dediğim gibi, bu bir hizmet alım sözleşmesi, bir özelleştirme değil. Oyunların şartname ve sözleşmeye uygun olarak oyunseverlere sunulması için gerekli tüm altyapının kurulması ve 10 yıl boyunca satış ve pazarlama dahil tüm operasyonun yönetilmesi hakkını kazandık. Bunu yaparken de tüm giderleri kendimiz karşılıyoruz, devletin cebinden tek kuruş çıkmıyor" şeklinde konuştu.