Şanlıurfa'da minibüste 3 ceset bulundu

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, Atatürk Baraj göleti yakınındaki Buğdayhöyük Mahallesi'nde 1’i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu.

DHA'da yer alan habere göre, bir minibüsün içerisinde 3 kişinin hareketsiz şekilde durduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde bulunan 12 yaşındaki Kamuran İzol, 47 yaşındaki Mustafa Kılıç ile 20 yaşındaki Hayriye Albers'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, 3 kişinin araç içerisinde kovada yaktıkları kömür ateşinden sızan gazdan zehirlendiklerini belirledi. Olay yerinde güvenlik güçlerinin incelemesinin ardından 3 kişinin cesedi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.