Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 14 yaralı

Şanlıurfa-Gaziantep karayolunda Organize Sanayi yakınlarında zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen bir minibüs yan yola girmeye çalıştığı sırada bu araca, bir işçi servisi midibüsü, başka bir minibüs ve bir tır çarptı.

Kazanın etkisiyle işçilerin bulunduğu midibüs devrilirken, minibüs yoldan çıkarak tarlaya yuvarlandı. Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.