Şanlıurfa’da 97 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı yurttaşların koronavirüs (Covid-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale’de 2, Birecik'te 9, Ceylanpınar'da 5, Eyyübiye'de 19, Halfeti’de 1, Hliliye’de 17, Hilvan’da 3, Karaköprü'de 30, Siverek'te 6, Suruç'ta 3, Viranşehir'de 2 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kentte 89 evde uygulanan karantina ise sona erdirildi.