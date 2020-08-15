Şanlıurfa’da 65 yaş ve üstü yurttaşların sokağa çıkmasına kısıtlama

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü yurttaşlara yönelik sabah saat 06.00 ile 10.00 arası ve öğleden sonra saat 16.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini açıkladı.

Valiliğin açıklamasında şöyle denildi:

"İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilerek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak ilimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sabah saat 06:00-10:00 ve 16:00-18:00 arası sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, 65 yaş üstü kişilerin (gelin ve damadın birinci derece yakınları hariç) düğün, nişan, nikah, mevlit yemekleri gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına, sokak düğünlerinin 2 saat ile sınırlı tutulmasına karar verildi."