Şanlıurfa'da 206 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 206 ev daha karantinaya alındı.

Şanlıurfa Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı yurttaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu’nca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantina sona erdi.