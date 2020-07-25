Şanlıurfa'da 205 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs nedeniyle yeni karantina uygulamaları başlattı.

Buna göre, Birecik ilçesinde 20, Ceylanpınar ilçesinde 21, Eyyübiye ilçesinde 12, Haliliye ilçesinde 37, Hilvan ilçesinde 1, Karaköprü ilçesinde 78, Siverek ilçesinde 7, Suruç ilçesinde 11 ve Viranşehir ilçesinde 18 olmak üzere toplam 205 farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Birecik ilçesinde 29, Ceylanpınar ilçesinde 8, Eyyübiye ilçesinde 16, Haliliye ilçesinde 18, Harran ilçesinde 2, Karaköprü ilçesinde 13, Siverek ilçesinde 6, Suruç ilçesinde 6 ve Viranşehir ilçesinde 22 olmak üzere toplam 120 farklı adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

Kararda ayrıca lokanta, restoran, kafe, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi ve dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.