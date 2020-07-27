Şanlıurfa Valisi: Kentte 100 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte görülen koronavirüs (Covid-19) pozitif vaka sayılarının Haziran'dan itibaren arttığını söyledi.

Erin en fazla ceza yazılan kentlerin başında Şanlıurfa'nın geldiğini aktararak, "Sadece emniyet ve jandarma birimlerimiz bugüne kadar uyguladığı toplam ceza miktarı 31 milyon 801 bin 366 Türk lirasıdır. Bu idari para cezası 30 bin civarında vatandaşa uygulandı. Her günde devam ediyor" dedi.

Erin, kentteki toplam vaka sayısının yüzde 5'inin hastanelerde tedavi gördüğünü, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 50 olduğunu, kentte 1987 ev ile kırsaldaki 20 mahallede karantina tedbirlerinin uygulandığını, bu kişilerin kolluk güçlerince denetlendiğini kaydetti.

Şanlıurfada yaşayan 100 kişinin koronavirüsten yaşamını yitirdiğini, kentteki vaka sayılarının ana kaynaklarının ise taziye, nişan ve bağ evlerindeki toplu yemeklerden kaynaklandığını aktaran Erin şöyle konuştu:

"Vakaların yüzde 90'ı bu tür etkinliklerden kaynaklanıyor. Şehir merkezinde yayılım yoğun olarak alışveriş merkezleri ve çarşılardan. Biz taziye evlerini kapattık, bütün uyarılarımıza rağmen evlerde taziyelerin devam ettiğini görüyoruz, oralara gelen gidenin çok kişiye bulaştırdığına dair örnekleri var. Kontrolsüz önlem alınmadan yapılan düğünlerde bu bulaşımın ana kaynakları. Taziyemizi eskisi gibi yapmayacağız, sıra gecemizi eskisi gibi yapmayacağız. Eskisi gibi elimizi kolumuzu sallayıp dolaşmayacağız."