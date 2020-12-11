Şanlıurfa Valiliği: Telabyad ve Resulayn'da çiftçilere 100 ton buğday tohumu dağıtıldı

Şanlıurfa Valiliği, Suriye'nin Telabyad ve Resulayn bölgelerinde çiftçilere "100 ton tohumluk yardımında" bulunulduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Barış Pınarı Harekâtı ile terör örgütlerinin işgalinden arındırılarak huzur ve güven ortamının hakim olduğu Telabyad ve Resulayn’da, halkın ekonomik olarak kalkınmasına destek" amacıyla bölgede tohum dağıtıldığı belirtildi.

ANKA'nın haberine göre, Telabyad ve Resulayn ilçelerinde tarımsal faaliyetlere danışmanlık ve teknik destek verildiği söylenen açıklamada şöyle denildi:

"Her iki ilçede de Mahalli Meclis koordinesinde sürdürülen tarımsal faaliyetlere danışmanlık ve teknik destek veren Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde çiftçi kayıt sistemi çalışmalarını tamamladı.

Bölgede tarımsal üretimin kaliteli ve verimli yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ceylanpınar Tarım İşletmelerinden temin edilen 100 ton sertifikalı buğday tohumluğu Telabyad ve Resulayn’da 50 dekar altında tarımla uğraşan çiftçilere hibe edilerek dağıtıldı.

Telabyad’da 60, Resulayn’da 40 ton olarak dağıtılan tohumlukları teslim alan çiftçiler, iklim şartlarının da uygun olmasını fırsat bilerek ekim yapmaya başladılar."

'Vali sık sık ziyaret ediyor'

Valiliğin sitesinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin’in bölgeyi sık sık ziyaret ettiği söylenirken, SUDKOM eliyle "kamu hizmet binalarını onarımı ve ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımları ile yol yapım faaliyetlerinin" başlatıldığı bilgisine yer verildi. Konuyla ilgili şöyle denildi:

"Telabyad ve Resulayn’ın terör örgütlerinin işgalinden arındırılmasının ardından, bölgede tahrip edilmiş kamu hizmet binalarını halkın da desteğiyle onararak yeniden hizmete sunan SUDKOM, bölgede belediye hizmetlerinin de rutin olarak verilmesini sağladı.

Her iki ilçede oluşturulan Mahalli Meclislere teknik destek ve danışmanlık hizmetleri sağlayan SUDKOM, bölgede ağaçlandırma, park bahçe düzenlemesi, refüj yenileme ve onarımları ile yol yapım faaliyetlerine de devam ediyor.

Karayolları Bölge Müdürlüğünün desteğiyle sürdürülen yol yapım çalışmaları kapsamında, sınır kapılarından başlayarak ana bulvarlar, caddeler, kamu kurumlarına ulaşım sağlayan yollar öncelikli olarak asfalt ve sathi kaplama yapılarak düzenleniyor.

Günlük temizlik işlerinin de Mahalli Meclis yerel hizmet birimleri tarafından sürdürüldüğü bölgede, park ve refüjlerde bozulan yerler de onarılmaya devam ediyor."