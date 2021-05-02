Sanko Holding’den işçilere zorunlu mesai baskısı

Gaziantep’te bulunan Sanko Holding’e bağlı Sanko Tekstil şirketinde işçiler zorunlu mesai baskısı altında çalışmak zorunda bırakılıyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen işçi ihbarına göre, salgının ilk günlerinden beri işçilere zorunlu mesai uygulayan Sanko Tekstil'in, 1 Mayıs’ta da bir hukuksuzluğa imza atarak, işçilere mesai baskısı yaptığı belirtildi.

Sanko Tekstil’in, pandemi dönemiyle birlikte işçileri “ücretsiz izin” tehdidiyle çalışmaya zorladığı ve işçilerin durumdan şikayetçi olmalarına rağmen bu tutumu sürdürdüğü ifade edildi.

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