SANKO Hastanesi: 51 personelimiz yangından etkilendi

Gaziantep'te patlamanın yaşandığı özel SANKO Üniversite Hastanesi, 51 hastane çalışanının yangından etkilendiğini duyurdu.

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Gaziantep'te 9 hastanın yaşamını yitirdiği patlamaya ilişkin SANKO Üniversite Hastanesi'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz" denildi.

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