'Sanık polis diye intihar deyip üzerini kapatmak istediler'

Antalya'da intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat'ın, polis memuru F.A. tarafından öldürüldüğüne ilişkin davadan yine tutuklama kararı çıkmadı.

Sultan Tat'ın ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya "intihar" dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.

DHA'nın haberine göre, Sultan Tat'ın annesi Emine Tat, “Bir anne olarak davanın bu kadar uzun sürmesine içim daha çok yanıyor. Sanık tutuklanmadı. Çocuğumu bilerek bir kiralık arabayla alıp karanlık yere götürüyor. Yavrumu öldürmeye götürüyor. Adalet istiyorum. Biran evvel tutuklanmasını istiyorum" dedi.

Ne olmuştu?

Olay, 2019 yılı temmuz ayında Kepez ilçesi Çakırlar mevkisindeki dere kenarında meydana geldi. Sultan Tat, F.A.'nın yanındayken, iddiaya göre beylik tabancasıyla intihar etmişti.



Tat Ailesi'nin 'cinayet' iddiaları üzerine soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan F.A., nöbetçi hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sonunda da polis memuru hakkında 'kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlanarak, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.