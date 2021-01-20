Sandras Dağında 33 bin çam ağacını katledecekler!

Muğla’da 33 bin çam ağacını katledecek maden projesinin talep ettiği yeni üretim sahasıyla ilgili ÇED toplantısı yerel halkın tepkileri nedeniyle geçersiz hale geldi. Köyceğiz’e bağlı Yayla Mahallesi’nde 19 Ocak’ta yapılacağı duyurulan toplantının yapılacağı alanda bir araya gelen yöre halkı ÇED toplantısını protesto etti.

Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle 65 yaş üstü ve 25 yaş altı vatandaşların katılmasının mümkün olmadığı bir saatte, saat 14.00’te başlayan ÇED toplantısının yok hükmünde olduğu tutanakla kayıt altına alındı. Köyceğiz’de yaşayan 65 yaş üstü bir vatandaş ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri hakkında görevi kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde bulunan Sandras Dağı, yörede Çiçek Baba Dağı olarak da anılıyor. Ancak yöre halkı için kutsal sayılan Sandras Dağı’nın zengin karaçam ormanlarıyla su kaynakları vahşi madenciliğin tehdidi altında.

Sandras'ta Beyoğlu ve Zeytinburnu'ndan büyük ruhsat sahası

Köyceğiz’e bağlı Yayla Köyü sınırlarında bulunan Gökçeova Gölünü de kapsayan 1902 hektarlık (19,2 kilometrekare) orman arazisinde özel bir firmaya maden ruhsatı verildi. Köyceğiz bölgesinin su kaynaklarının da bulunduğu Sandras Dağında sadece bir firmaya verilen maden ruhsatının kapsadığı alan, 9 kilometrekare olan İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin iki katı, 12 kilometrekarelik Zeytinburnu ile 19 kilometrelik Esenler ilçelerinin de tamamından büyük bir alandan oluşuyor. Ancak Sandras Dağındaki tek maden ruhsatı bu değil. Ocak 2021 itibari ile 12 ayrı madencilik firmasına ruhsat verildiği belirtiliyor.

Gökçeova Gölü'nün çevresi delik deşik edildi

Ruhsat sahasının 20,49 hektarlık bölümünde 2007 yılında verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı ile olivin madeni işletmesi açan Alfa Olivin-Endüstriyel Mineral Madencilik adlı firma, Gökçeova Gölü’nün olduğu bölgede büyük tahribata neden oldu. Binlerce ağacın yok edildiği bölgede ayrıca doğal yaşam da olumsuz etkilenirken köy yolları tahrip oldu.

Maden firması 136 hektarlık yeniocak açmak istiyor

Karaçam ormanlarıyla kaplı olan bölgede bir buzul gölü olan ve Tabiatı Koruma Alanı olarak koruma altına alınan Kartal Gölü de bulunuyor. Köyceğiz Gölü’ne dökülen Namnam Çayı da maden ruhsatlarıyla parsellenen bölgeden geçiyor. Yaklaşık 5 yıldır bölge halkının tepkilerinin odağında olan Alfa Olivin firması, şimdi de oldukça geniş bir alana yayılan ruhsat sahasının batı kesiminde yeni bir ocak açmak istiyor. Bu amaçla yeni bir proje tanıtım dosyası hazırlayan firma, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurarak ÇED süreci başlatılmasını istedi.

Halkı bilgilendirme toplantısı, halkın engeline takıldı

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise firmanın kapasite artırımı ve yeni işletme sahasıyla pasa döküm alanları gibi taleplerini içeren proje tanıtım dosyası için yöre halkının görüş ve önerilerini almak amacıyla 19 Ocak 2021 tarihinde ÇED toplantısı yapılacağını duyurdu. Saat 14.00’te Yayla köyündeki piknik alanında yapılacağı duyurulan ÇED toplantısına yerel halk ise tepki gösterdi.

'ÇED toplantısı yok hükmündedir' ifadeleri tutanağa geçti

Covid-19 nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatte ÇED toplantısı yapılmasını eleştiren yöre halkı, toplantıyı protesto etti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin hazırladığı tutanağa, toplantının yok hükmünde sayıldığı yönündeki yerel halkın görüşü de kayıt altına alındı.

Vatandaştan yetkililer hakkında suç duyurusu

Öte yandan Covid-19 pandemisi nedeniyle 65 yaş üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yapılan ÇED toplantısı hakkında Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu. İlçede yaşayan 65 yaş üstündeki vatandaşın yaptığı suç duyurusu dilekçesinde, görevi kötüye kullandığı iddia edilen ilgililerin yargılanması talep edilerek şöyle denildi:

"Bugün yapılacak olan halkın katılımı toplantısının başlangıç saati 14.00 olarak belirlenip ilan edilmiştir. Buna göre, yaşı 65 üzerinde yurttaş olarak yasal biçimde toplantıya katılarak, uygulanacak proje hakkında düşünce ve görüşlerimi ifade etme hakkım bulunmamaktadır. Bu durum ise Anayasa’nın 56 maddesinde ve Çevre Kanunu’nun 3. maddesinde, hem hak hem görev tanımlanan, aynı zamanda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde belirtilen katılım ilkesine aykırı, yurttaş olarak çevreyi koruma konusunda üzerime düşenleri yerine getirmemi engelleyen bir durum yaratmaktadır."

Sandras Dağı karaçam ormanları tehdit altında

Maden firmasının ÇED toplantısına da konu olan talebi, tahrip edilen Gökçeova Gölünün batısında, Yayla köyünün sırtlarında yer alan 136 hektarlık yeni bir işletme alanından oluşuyor. Bu durum Sandras Dağının bu bölgesindeki mevcut tahribatın yaklaşık 7 kat daha artacağı anlamına geliyor. Yöre halkı bu duruma tepki göstererek bölgedeki madenciliğin sona erdirilmesini talep ediyor. Firmanın hazırlattığı proje tanıtım dosyasında (ÇED Raporu) yer alan bilgilere göre, talep edilen yeni işletme sahasına izin verilmesi durumunda yaklaşık 33 bin 746 çam ağacının kesileceği kaydediliyor.

Yılda iki kez dinamitli patlatma, 50 bin ton atık malzeme

Projenin ÇED Raporunda ayrıca maden sahasında her biri 130 delikten oluşan yılda 2 ayrı dinamitli patlatmanın yapılacağı belirtilirken projenin ömrünün de 998 yıl olacağı öne sürülmesi dikkat çekiyor. Yıllık 200 bin ton üretimin planlandığı belirtilirken 50 bin ton da pasa adı verilen atık malzemenin çıkacağı tahmin ediliyor.