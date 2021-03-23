Sancar: Raportöre sesleniyorum, reddet bu iddianameyi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin grup toplantısında konuştu.

Sancar'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Newroz meydanına çıkan milyonlar ve gelemeyen onlar kadar insanımız HDP’nin etrafında kenetlenmiştir siyaset mühendisliği yapanlara, HDP’siz bir Türkiye hayali kuranlara gereken cevabı vermiştir. Milyonlar HDP’yi kapatma girişimlerine, vekilliklerine düşürülmesine, kayyım gaspına demokratik siyasi irademi engelleyemezsiniz beni çiğneyemezsiniz diyerek bunu ilan etmiştir.

Raportöre sesleniyorum, reddet bu iddianameyi ve tarihe aydınlık sayfalarda geç. Bu dava kaybettikleri belediyelerin intikam davasıdır, bir sonraki seçimden korku davasıdır. Mücadelenin sonunda kapanan halkın iradesi olmayacaktır. Bu iktidar dönemi mutlaka kapanacaktır.

Bu dava sadece HDP'yi hedef alan bir dava değildir. Özgürlük inancını, barış özlemini gasp etme davasıdır. Bütün samimi demokrasi güçleriyle istişare edeceğiz ve varacağımız sonucu da kurullarımızda karara bağlayıp halkımızla paylaşacağız."

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Sancar hakkında, Diyarbakır Newroz’unda yaptığı konuşma gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.