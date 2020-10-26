Sancar: 'Kürdistani seçim ittifakını' kalıcı hale getirme kararı aldık

Kürt partilerinin temsilcileriyle Diyarbakır’da bir araya gelen HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 'Kürdistani Seçim İttifakı’nda yer alan partiler ile kurdukları platformu kalıcı hale getirme kararı aldıklarını ifade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ile HDP milletvekilleri Meral Danış Beştaş, İmam Taşçıer, Alican Önlü, Nusrettin Maçin, Nejdet İpekyüz, Yenişehir ilçesinde bulunan bir otelde Kürt siyasi parti temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Kürt birliğinin ele alındığı toplantıya Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanı Berdan Öztürk, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Saliha Aydeniz ve Keskin Bayındır, Devrimci Demokrat Kürt Derneği (DDKD), İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Kürt Demokratlar Platformu (PDK-Bakur), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK-T) ve Azadî Partisi temsilcileri katıldı.

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından basına da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada konuşan KDP-T Genel Başkanı Mehmet Emin Kardaş, ulusal siyaset hattının kalıcı hale gelmesi için bir araya geldiklerini belirterek, “Bu toplantının Kürdistan’da kalıcı bir siyaset haline gelmesini umut ediyoruz. Dünyada var olan ‘Kürtler birlik olamaz’ algılarını kıracağız. Bir birimizi tanıdıkça, bir birimize daha çok ısınıyoruz. Kürdistan halkına güzel müjdeler vereceğiz: Birlik hattını oluşturuyoruz. Kürdistani güçler ve oluşumlar bir arada, siyasette ulusal birliği yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

'Seçim için değil, ulusal birlik için toplandık'

Kürdistani İttifak dışında kalan Kürt partilerinin birlik içinde yer almaları için ısrarlarını sürdüreceklerini ve bu konuda ziyaretlerde bulunacaklarını aktaran Kardaş, “Siyaseten kalıcı bir birliğin sağlanması için mücadele ediyoruz. Bugün Kürdistani siyasette her dört parçada olumlu gelişmeler yaşanıyor. Kürdistan’ın her dört parçasındaki birlik çalışmalarını destekliyoruz. Özellikle Güney Kürdistan ve Rojava’da bir araya gelen partiler, birlik konusunda önemli bir mesafe aldılar ve onlardan güç alıyoruz. Bu birlik çalışmalarından mutluluk duyuyoruz ve başarıya ulaşmalarını temenni ediyoruz. Onların başarısından güç alacağız. Bu çalışmaların ve görüşmelerin başarıya ulaşacağına inanıyoruz. Bugün seçim için toplanmadık, sadece ulusal birlik için bir arada olmak amacıyla toplandık” diyerek, ulusal birliğin sağlanması için toplantılarının devam edeceğini aktardı.

Sancar: Kalıcı ittifak konuşuldu

Mezopotamya Ajansı‘nın haberine göre, Toplantıya dair görüşlerini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise şöyle konuştu:

“Bugün burada Kürdistani İttifak partileriyle bir araya geldik. HDP olarak Diyarbakır’da gerçekleştirdiğimiz ziyarete, buradaki programlar çerçevesinde böyle bir buluşmayı arzu etmiş ve dilekte bulunmuştuk. Sağolsun arkadaşlar toplantıyı organize ettiler, çok yapıcı ve verimli bir buluşma oldu bizler açısından. Pek çok konuda tüm açıklığıyla konuşma fırsatı bulduk. Bu görüşmeden bazı somut kararlar alma memnuniyetiyle ayrılıyoruz. Biraz önce sevgili Mehmet Emin kardeşimin de belirttiği gibi öncelikle seçime dönük bir ittifak olarak ortaya çıkan platformun, bundan böyle kalıcı hale gelmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması konusunda görüş birliği oluştu.