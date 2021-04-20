Sancar: Kobane davası kumpas davasıdır, çökmeye mahkumdur

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Meclis grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sancar, 26 Nisan’da görülecek Kobani Davası'nın HDP’ye açılan kapatma davası iddianamesi gibi temelsiz olduğunu söyledi.

Sancar, “Her gün yeni bir hamle ile karşılaşıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. 26 Nisan’da kumpas ve kuşatma davası başlıyor. 6 yıl önce gerçekleşen olaylar ile ilgili hazırlanmış bir iddianame üzerinden bir dava başlayacak” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, Sancar, grup toplantısında şöyle konuştu:

“Bu dava neden açıldı. 2014 yılında IŞİD Şengal soykırımından bir ay sonra Kobanê’ye saldırdı. Orada başta Kürt halkı olmak üzere yaşayan halklara dönük soykırımdan geçirmek istiyordu. Yeni bir soykırım peşindeydi. Bu saldırılara karşı Türkiye ve bütün dünya ayağa kalkmıştı. Acil çağrılar yapılıyor, protestolar oluyordu. Türkiye halkları ve demokrasi güçleri, bu vahşete dur demek ve hükümetin geçişlere izin vermesi için sokakta demokrasi gösteri haklarını kullanılıyorlardı. Çözüm süreci devam ediyordu. İmralı görüşmeleri, partimizin heyeti ile hükümet arasında diyalog sürüyordu. Bu hukuki bir dava değil. Siyasi bir intikam davasıdır. Kapsamlı bir tasfiye operasyonudur. Yıllardır süren darbe planını yeni ve belki de en önemli kavşağıdır. Bir kumpas davası ile karşı karşıyayız.

HDP'nin demokratik siyaset yapma hakkının ve Kürt halkının siyasette özne olma iddiasını ortadan kaldırma çabasıdır. Bu kumpas davasının içerisinde hukuk yok, hakikat yok, belge bilgi delil yok. Aynı kapatma davası gibi temelsizdir ve çökmeye mahkumdur bu dava da. HDP'nin demokratik siyaset yapma hakkının ve Kürt halkının siyasette özne olma iddiasını ortadan kaldırma çabasıdır. Bu kumpas davasının içerisinde hukuk yok, hakikat yok, belge bilgi delil yok. Aynı kapatma davası gibi temelsizdir ve çökmeye mahkumdur bu dava da.”