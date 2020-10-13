Sancar: İlk seçimde iktidara kaybettirecek temel güç HDP

İktidarın kayyum atamaları ve HDP'ye yönelik operasyonlar sürerken HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalar geldi.

"Bu iktidara kaybettireceğiz dedik. Ve yine başardık. İkinci kez seçimlerde ağır bir yenilgi tattırdık bu iktidara. HDP'nin gücünü en iyi bilen bu iktidarın kendisidir. Belki bizden bile iyi biliyordur arkadaşlar" diyen Sancar, "Çağrılarımız bazen yanlış anlaşılıyor. Bizim kimseden özel destek istediğimiz yok. Bizim çağrımız birlikte yürüme çağrısıdır. HDP kendini koruyacak güçlü bir halk desteğine sahiptir. Bizim kendimize güvenimiz haklılığımıza inancımız da tamdır. Çağrılarımız destek çağrıları değil birlikte yürüme çağrısıdır" ifadesini kullandı.

İktidarın ayakta kalmak için dayandığı en temel politikanın savaş politikası olduğunu söyleyen Sancar, şöyle konuştu:

İçeride ve dışarıda çatışma her alanda savaş naralarıyla fetih şiirleri okumaya çalışıyorlar. Biz tutup da o politikaları eleştirdiğimize neyin ne oluğunu biliyoruz. Bunlar militarizmi içeride yerleştirmek için uzun zamandır hazırlık yapıyor. Bu ülkeden bu savaş politikalarına en kararlı şekilde karşı çıkmadıkça bu ülkeye demokrasiyi de barışı da getirmek çok zordur. Barış çağrılarımız talana, ranta karşı mücadele çağrısıdır. Bu çağrıyı bir kez daha yineliyoruz; kan istemeyen talana karşı olmayan, yalanı reddeden herkes bu iktidarın savaş politikalarının karşısında durmalıdır. Hiç kimse hakikati bizim kadar açık ve çıplak bizim kadar dile getirmiyor, bizim kadar hakikatin peşine düşmüyor. Onun için korkuyorlar. Korktukça da saldırıyorlar. İlk seçimde bu iktidara kaybettirecek temel güç HDP'dir. Ama seçimi bekleyecek değiliz.