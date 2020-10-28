Sancar: Fransız hükümetinin tavrını da en net şekilde kınamak lazım

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Fransa ile gerilime ilişkin konuşarak; “Fransa’da ortaokul öğretmeni vahşice katledildi. Elbette bu saldırıyı en net ve sert şekilde kınamak lazım. Burada bu saldırıyı bu vahşi cinayeti bahane ederek İslam’a yönelik aşağılayıcı tavırlara giren Fransız hükümetinin tavrını da en net şekilde kınamak lazım.” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar partisinin grup toplantısında konuştu. Sancar, Fransa ile gerilime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Fransa ile bir tartışma yaşanıyor. Burada samimi ve dürüst davranma zorunluluğu var. HDP her türlü inanca aynı derecede saygı gösterme anlayışı üzerine kurulmuş bir partidir. Tıpkı halkların eşit kardeşliğini savunduğu gibi. Bu nedenle herhangi bir inancın aşağılanmasına yönelik saldırıları veya açıklamaları ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmez. Ancak bir dinin saldırgan politikalara alet edilmesini de asla kabul etmez. Bu konuda tutarlı olabilmek için hem inançlara saldırılara karşı çıkmak aynı zamanda inançların istismarına da karşı çıkmak durumundayız.”

“Fransa’da ortaokul öğretmeni vahşice katledildi. Elbette bu saldırıyı en net ve sert şekilde kınamak lazım. Burada bu saldırıyı bu vahşi cinayeti bahane ederek İslam’a yönelik aşağılayıcı tavırlara giren Fransız hükümetinin tavrını da en net şekilde kınamak lazım. Öğretmenin vahşice öldürülmesini teşvik eden ve kınayamayanlara da bu vahşeti bahane ederek saldırgan ve provokatif tavır sergileyen Fransız hükümetine de en net tavrımızı sergiliyor her iki tutumu da kınadığımızı belirtiyoruz. İnsanlar, inançlar kimlikler arasındaki eşitliği samimiyetle savunduğunuz zaman en güçlü barışı birlikte yaşamın en sağlam zeminini ancak bu şekilde kurabilirsiniz. HDP de bu yolda kararlılıkla yürüyen bir partidir.”

İskenderun’daki saldırıyı da kınayan Sancar, “Bütün İskenderun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınadığımı tekrar belirtiyorum” ifadelerini kullandı.

