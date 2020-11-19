Sancar: Anayasa arayışlarının itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar gündemdeki anayasa tartışmalarına dair "Bu olay üzerinden kapsamlı ve geniş katılımlı Anayasa arayışlarının itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz" dedi.

KESK Genel Merkezi'ni ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sancar, İYİP, CHP, SP ve HDP'nin 2018'de anayasa taslağı hazırladıklarına yönelik Ümit Özdağ'ın açıklamasının ardından başlayan tartışmalara dair soru üzerine şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız orada neler yaşandığını, bu spekülasyon konusu yapılan toplantıları anlattılar. Önemli olan şudur. Anayasa dediğimiz şey, bir toplumsal sözleşmedir. Toplumun en geniş kesimlerinin katılmasıyla hazırlanmalıdır. Gündeme getirilen o toplantıda bir Anayasa çalışmasının söz konusu olmadığını taraflar açıkladılar. Fakat olabilir de. Muhalefetteki 4 partinin değil, olabilecek en geniş katılımla anayasa tartışmalarının yürütülmesini doğru ve gerekli buluyoruz. Bu olay üzerinden kapsamlı ve geniş katılımlı Anayasa arayışlarının itibarsızlaştırılmasını reddediyoruz."

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Sancar sözlerini şöyle sürdürdü:

"2011’de TBMM’de grubu bulunan bütün partilerin eşit katılımıyla bir anayasa yapım çalışması yürütülüyordu. Yapılması gereken bunun ötesine geçmektir. Anayasa yapım süreci ile ilgili temel ilkelerinin en geniş katılımla yapılması çağrısını şimdi de yapıyoruz, geçmişte de yaptık. Ben hiçbir muhalefet partisinin bu manipülasyonlara prim vermemesini özellikle bekliyorum. Bu tartışmaların amacı elbette belli partilerin içinde sorunlar yaratmak olabilir. Fakat meselenin kendisi bunun çok ötesine geçen önümüzdeki dönem demokrasi, hukuk devleti ve adalet konularının daha geniş bir muhalif platformun oluşturulması ihtiyacıdır. Asıl ihtiyaç budur. Bunun karşılanması için sözü edilen toplantının daha somutlaştırılmış ve genişletilmiş halinin yapılması lazım. Bunun dışında yapılan spekülasyonları ve operasyonları çok fazla büyütmemek ve ciddiye almamak lazım. Asıl ihtiyacın belirttiğim çerçevede tartışılması lazım. Çağrımız bundan ibarettir."