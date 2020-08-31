Sancaktepe'de market emekçisi kadınlara yumruklu saldırı

İstanbul Sancaktepe’de Hakmar isimli marketler zincirine bağlı bir market şubesinde market emekçisi kadınlara sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunuldu.

Haber Merkezi

İstanbul Sancaktepe’de Hakmar isimli marketler zincirine bağlı bir market şubesinde çalışan emekçi kadına saldırıda bulunuldu.

‘Market İşçileri’ isimli Twitter hesabı üzerinden paylaşılan kamera kayıtlarında, alışveriş yapmak üzere markete geldiği tahmin edilen erkek saldırganın, market emekçisi kadınlara sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulunduğu görülüyor.

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