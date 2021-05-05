Sancaktepe'de bir kişi asılmış olarak bulundu

İstanbul Sancaktepe'de sabah saatlerinde su kanalının üzerinden geçen köprüde iple asılmış erkek cesedi bulundu. Köprünün demir korkuluklarında asılı cesedin boynunun kırık olduğu tespit edildi. 30 yaşlarında olduğu belirlenen adamın üzerinden kimlik çıkmadı. Olayın cinayet mi, intihar mı olduğu belli değil. Polis soruşturma başlattı.