'Sancak BMC'deki hissesini satmak için pazarlığa oturdu'

Tosyalı Holding'in BMC'ye ortak olmak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Bloomberg'in haberine göre çelik üreticisi Tosyalı, şirket hisselerinin yüzde 25'ini elinde bulunduran Ethem Sancak ile pazarlık için görüşüyor.

2014 yılında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) 751 milyon TL'ye (200 milyon dolar) Ethem Sancak'a sattığı BMC’nin yüzde 49,9’unu aynı yıl Katar ordusu 300 milyon dolar bedelle satın almıştı. Şirketin yüzde 25.1′ ise Öztürk ailesine ait.

Tosyalı ve Sancak, Bloomberg'in konuyu teyit etmek için yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

Nisan 2018'de Altay Tankı ihalesini alan BMC'ye 2019 yılında Sakarya'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Tank-Palet Fabrikası 50 milyon dolar yatırım şartıyla 25 yıllığına tahsis edilmişti. Bu devir kamuoyunda da tartışma yaratmış, muhalefet konuyla ilgili sert açıklamalarda bulunmuştu.