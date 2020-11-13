Sanayi üretimi verileri açıklandı

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

Üretimin yıllık bazda yüzde 7,5, eylül ayında ise 0,2 artması bekleniyordu.



TÜİK'in açıkladığı "resmi" veriler, bu iki beklentinin de üzerinde oldu.