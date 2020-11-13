Sanayi üretimi verileri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Haber Merkezi

Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.

Üretimin yıllık bazda yüzde 7,5, eylül ayında ise 0,2 artması bekleniyordu.

TÜİK'in açıkladığı "resmi" veriler, bu iki beklentinin de üzerinde oldu.

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