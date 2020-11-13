Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.
Üretimin yıllık bazda yüzde 7,5, eylül ayında ise 0,2 artması bekleniyordu.
TÜİK'in açıkladığı "resmi" veriler, bu iki beklentinin de üzerinde oldu.
Haber Merkezi
Sanayi üretimi verileri açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Haber Merkezi
Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi.
Üretimin yıllık bazda yüzde 7,5, eylül ayında ise 0,2 artması bekleniyordu.
TÜİK'in açıkladığı "resmi" veriler, bu iki beklentinin de üzerinde oldu.