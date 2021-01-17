Sanayi üretimi rakamları açıklandı: Ekonomi toparlandı mı?

Geçtiğimiz hafta açıklanan Kasım ayı sanayi üretim rakamları, Türkiye ekonomisinin seyrine ilişkin çok da yeni bir şey söylemiyor. Hâlihazırda yüksek olan beklentileri de aşan üretim artışı, emsali görülmemiş kredi genişlemesi, reel bazda negatif düzeyde seyreden kredi faiz oranları ile yaratılmış ve sürdürülemeyeceği en başından belli olan bir sürecin ürünü. Asıl olan ekonominin 2021, özellikle de yılın ikinci yarısında izleyeceği patika olacak.

Hafta ortasında açıklanan verilere göre, Türkiye’de toplam sanayi üretimi (arındırılmamış) Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 oranında güçlü bir artış sergiledi. Üretim takvim etkisinden arındırılmış olarak yıllık %11, takvim ve mevsim etkisinden arındırılmış (TMEA) olaraksa bir önceki aya göre %1,3’lük artış sergiledi. Böylece Kasım itibariyle üretim düzeyi -TMEA bazda- pandemi öncesi seviyelerin yaklaşık %6 civarı üzerine kadar çıkmış oldu.

Eldeki öncü göstergeler üretimin Aralık’ta da güçlü bir performans sergileyeceğine işaret ediyor. Böylece beklentilere büyük oranda paralel şekilde, ikinci çeyrekte çöken üretim, üçüncü çeyrekteki hızlı toparlanmanın ardından, son çeyrekte de, 3. çeyreğe göre daha düşük ivmede olsa da, yüksek bir artış gerçekleştirmiş olacak. Bu çerçevede yılın son çeyreğinde ekonominin %5-6 civarlarında büyüyeceği ve tüm yılın %1’in üzerinde bir büyümeyle kapatılması bekleniyor.

Borç: Emekçinin ikinci kez sömürülmesine dayalı ‘toparlanma’

11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk Covid-19 vakası resmi olarak ilan edildiğinde, ekonomi yönetimi elindeki cephaneyi büyük oranda tüketmişti. Pandemi gibi, aynı anda hem arz hem de talep tarafında yaşanan şiddetli bir şok karşısında asıl ihtiyaç olanın emekçilerin yaşayacağı gelir kaybının engellenmesi ve halk yığınlarına doğrudan nakit desteği olduğu ilk günden çok açıktı. Ancak bütçenin getirildiği noktanın buna imkân vermediği de bir o kadar açıktı. Türk lirasında yaşanan dalgalanmaları önlemek adına merkez bankası rezervleri tüketilmiş, karşılığında bir başarı da elde edilememiş ve ekonomi istikrarsız bir kur ve yüksek enflasyonla baş başa kalmıştı. Neticede pandemi şoku da bu gerçekliğin üzerine eklenince ekonomi yönetimi elinde kalan tek ve geleneksel çözüme sıkıca sarıldı: Reel bazda negatif seviyelerde olan faizlerle beraber daha önce tanık olunmayan düzeyde bir kredi genişlemesine gidildi, özetle emekçiler artan şekilde borçlandırıldı ve bu borçlanmanın tetiklediği tüketim eğilimi ile ekonominin çarkları döndürülmeye çalışıldı, sanayi üretimindeki yüksek artış oranları da aslında bunun bir yansıması. Aşağıdaki 2 grafik (ilki IMF kaynaklı, Uğur Gürses’ten alıntı), hem AKP iktidarının pandemi karşısında halka doğrudan nakit desteği sağlamada nasıl sefilleri oynadığını hem de emekçilerin nasıl bir kredi/borç cenderesine sokulduğunu gayet iyi özetliyor:

Türkiye’de özellikle küresel kriz sonrası kredi büyümesinin seyri ve ekonomideki rolü herkesin malumu… Peki emekçilerin borçlandırılmasının daha teorik düzeyde mahiyeti nedir?

Kapitalist ekonominin 3 temel alanı üretim, dolaşım ve dağıtımdır. Değerin üretildiği, emek sömürüsüne dayanan kârın yaratıldığı üretim ise en belirleyicisidir. Ancak, dolaşım da üretilen artık değerin bir bölümüne el konulmasıyla kârın üretildiği bir alandır ve bu nedenle sınıf savaşlarının seyri açısından oldukça önemlidir. İşin burjuvazi açısından işleyişi şöyledir; sermaye birikimi güdüsüyle hareket eden kapitalist, yatırımın beklenen getirisi ile yatırımın maliyeti arasındaki mukayesesi sonucu kararını aldığı yatırımın finansmanı için krediye başvurur. Mevcut faiz hadleri üzerinden finansmanın faiz ödemelerine ayrılan kısmı, finans sermayesinin, yaratılan artık değerin bir bölümüne el koyduğu kısmıdır, banka kârıdır. Türkiye’de faiz hadlerinin sermaye içi gerilimler ayağının düğüm noktası budur ve geçtiğimiz günlerde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun ağlayışları buraya oturmaktadır.

İşin emekçiler cephesinden işleyişi ise daha farklıdır; emekçi ürettiği değerden kendine kalan kısımla (ücret) krediye başvurur ve yine faiz ödemelerine ayrılan kısım, finans sermayesinin emekçinin ücretinin bir bölümüne el koyduğu kısımdır. Yani borç, emekçinin el konulmuş değerden kendisine kalanın bir kısmına daha el konulmasıdır, emekçinin ikinci kez sömürülmesidir. Bu bağlamda pandeminin ekonomik yıkımından çıkışı, Türkiye kapitalizmi, çok büyük oranda emekçilerin borçlandırılmasına, ikinci kez sömürülmesi üzerine kurgulamıştır. Ancak düne göre, emekçilerin daha fazla borçlandırılmasının da sınırlarına dayanılmıştır, bu alanda yeni güçlükler mevcuttur.

Üretim ‘coşarken’ istihdam ne durumda?

OECD’nin en son Kasım ayında yayınlanan Ekonomik Görünüm raporunda, veri setinde yer alan ülkeler içerisinde 2020 yılında büyüme beklenen tek ülke %1,8 ile Çin’di. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, Türkiye kapitalizmi de görünen o ki bu yılı %1’in de üzerinde bir büyüme ile kapatmaya muktedir olacak, yani ortada rakamsal düzeyde bir ‘başarı’ söz konusu. Peki pandeminin damgasını vurduğu bir yılı büyüme ile kapatan nadir ülkelerden biri olarak Türkiye’de bu performansın istihdama yansıması nedir? Aşağıdaki tablo pandeminin hemen öncesi, Şubat ayı ile en son açıklanan Ekim ayı rakamlarını mukayese ediyor. Buna göre Şubat’tan Ekim’e işgücü 386 bin kişi azalmış, yine istihdamda da 361 bin kişilik bir azalış olmuş. Bu azalış çok büyük oranda pandemiden çok daha fazla etkilenen hizmet sektöründen kaynaklanıyor, 505 bin kişilik bir azalış söz konusu. İnşaat sektörü istihdamında aynı dönemde 89 bin kişilik bir artış mevcut, ancak tablonun hemen yanında yer alan grafikten de anlaşılacağı üzere bu, çok büyük oranda sektörde pandemi öncesinde yaşanan büyük çöküşten bir miktar toparlanmaya işaret ediyor ve tüm yakıtı düşürülen konut kredi faizlerinden ibaret, yani sürdürülmesi olanaksız. Yıllık üretim artışlarının çift haneli seyrettiği sanayide ise tüm su süreçte istihdamın 9 bin kişi azaldığı görülüyor, yani pandemide ‘üretim rekorları’ kıran sanayi sektörü, bu süreçte az da olsa istihdam azaltmış.

Bunun işaret ettiği iki sonuç var; halkın borçlandırılmasına dayalı ‘toparlanma’ sürecinin, sürdürülemez olmasının yanı sıra istihdama yansımasının da hiç güçlü olmadığıdır. İkincisi ise üretimde yaşanan artışa karşın, istihdamda az da olsa yaşanan düşüş, işçi başına üretimde kayda değer bir artışa işaret eder; bunun adını ister verimlilik artışı koyarsınız, isterseniz artan sömürü oranı.

Özetle; pandemi sürecinde daha az işçi çok daha fazla üretmiştir, fabrikadan çıkan işçi borçlanarak tüketimini sürdürmüş ve bu şekilde Türkiye kapitalizmi, fabrikanın hem içinde hem dışında sömürüyü artırarak büyümüştür.

Bundan sonrası?

Görünen o ki kredi furyasının devam eden etkisiyle 2021’in ilk üç ayında da ‘fena olmayan’ bir büyüme oranı göreceğiz. 2020 ikinci çeyreğinde pandeminin etkisiyle %10’a yakın küçüldüğümüz için 2021’in ikinci çeyreğinde matematiksel olarak (baz etkisi) yine yüksek bir yıllık büyüme rakamı açıklanacak. Ancak dünyada ve Türkiye’de işlerin seyri büyük oranda aşı gelişmelerine bağlı olsa da yılın ikinci yarısı birçok açıdan farklı olacak, zira 2020’nin son iki çeyreğindeki görece yüksek büyüme oranlarından ötürü baz etkisi tersine dönecek, daha önemlisi son faiz artırımlarından sonra kredi genişlemesinin mevcut düzeylerde seyretmesi olanaksız hale gelecek ki zira yavaşlama işaretleri hali hazırda görünür halde. Bu çerçevede 2021 yılında da Türkiye ekonomisine ilişkin beklentiler %2-3’lük bir büyümeye işaret etse de yılın ikinci yarısının sınıf kavgası açısından daha hareketli geçeceği aşikâr…