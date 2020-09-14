Sanayi üretimi rakamları açıklandı

Emine Erdoğan'ın özel kalem müdürünün eşi Muhammed Cahit Şirin'in başkanlığını yaptığı Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretimi Temmuz ayında aylık bazda yüzde 8,4 ve yıllık bazda yüzde 4,4 yükseldi.

Yıllık bazda, madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 azalırken, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 5,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1,4 arttı.



TÜİK verilerine göre, Temmuz'da aylık bazda madencilik ve taşocakçılığı sektörü üretimi yüzde 5.4, imalat sanayi sektörü üretimi yüzde 8.6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 6,4 arttı.