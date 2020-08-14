Sanayi üretimi Haziran ayında arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayi üretim endeksi Haziran ayında aylık bazda yüzde 17,6 artarken, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19,0 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.

Arındırılmamış verideki artışlar çok daha yüksek oranlı

Haziran ayında sanayi üretim (mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış) geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Alt sektörlerden madencilik ve taş ocakçılığı ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede üretim gerilerken, imalat sanayi üretimi artışı yüzde 0,7 oldu.

Arındırılmamış veride ise çok daha yüksek oranlı artışlar dikkat çekiyor. Geçen yıl bayram tatili Haziran ayına denk geldiği için bu yılın Haziran’ı ile geçen yılın Haziran’ı arasında çalışma günü farkı bulunuyor. Arındırılmamış veride, bir önceki yılın Haziran ayına göre sanayi üretim artışı yüzde 17,3 oldu.

İmalat sanayi üretimindeki artışta temel etken hem ihracatta hem de yurtiçinde pandemi nedeniyle ertelenmiş talep oldu. Haziran ayında ana ihracatçı sektörlerden tekstilde yüzde 9, giyimde yüzde 25, elektrikli teçhizatta yüzde 26 ihracat artışı olmuş, Nisan-Mayıs’ta ihracatı durma noktasına gelen otomotivde bile Haziran ihracatı bir önceki yılın yüzde 8 kadar altında kalmıştı.

Yurtiçinde de pandemi sonrası normalleşme süreci hem ertelenen talebin gerçekleşmesine hem de düşük faizli kredilerle dayanıklı tüketim malı talebinin uyarılmasına yol açtı. Ancak Temmuz ihracat rakamları birikimli etkinin zayıfladığına, sanayi üretimde artan bir seyrin gözlenmeyeceğine işaret ediyor. Temmuz ayında otomotiv ihracatı yüzde 25’e yakın gerilerken tekstil, giyim, elektrikli teçhizat gibi sektörlerde de ivme kaybı görülüyor.