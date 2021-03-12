Sanayi üretim endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ocakta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,4 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 7,5 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Ocak'ta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 12,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 0,1 azaldı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi Ocak'ta, Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 1 arttı.

Söz konusu ayda, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi önceki aya göre yüzde 6,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,1 yükselirken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksinde yüzde 1,6 azalış görüldü.