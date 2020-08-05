Sanayi Bakanı Varank, Lübnan'daki patlamayı Kanal İstanbul'a bağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Lübnan'daki faciaya neden olan patlayıcı malzemenin 6 yıl önce İstanbul Boğazı'ndan geçtiğini belirterek konuyu Kanal İstanbul'a bağladı.

Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varank, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti" diye yazdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı devamında da şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."

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