Sanayi Bakanı Varank, Lübnan'daki patlamayı Kanal İstanbul'a bağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamayla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Varank, "Hepimizin yüreğinin yandığı patlamaya neden olan 2750 ton amonyum nitrat, 6 sene önce Beyrut’a giderken İstanbul Boğazı’ndan geçti" diye yazdı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı devamında da şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarla üzerinde durduğu Kanal İstanbul basit bir konu değil, Türkiye için stratejik bir güvenlik meselesidir."