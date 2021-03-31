Sanatçılardan Bakanlık kararına tepki: Sanata vurulmuş büyük bir darbedir

Kültür ve Turizm Bakanlığı kendisine bağlı kurumlardan 'Devlet' ve 'Türk' ifadelerini kaldırırken bunun yanı sıra Ankara’da kurulmuş olan “Devlet Halk Dansları Topluluğu” bakanlık kararıyla İstanbul’a taşınması yönünde karar almıştı.

Ayrıca Bakanlığın başta devlet balesi ile halk dansları topluluğu olmak üzere bir çok kurumda emeklilik düzenlemesi olmadan sanatçıların ve personelin emekli edilmesi kararı da tepki topladı.

Sözkonusu kararlara tepki gösteren sanatçılar bu adımların siyasal ve "sanata vurulmuş büyük bir darbe" olduğunu belirtirken Türkiye Cumhuriyeti Sanatçıları imzasıyla yayınladıkları metinde 'Devlet' ve 'Türk' ifadelerinin kaldırılmasına ilişkin şöyle dedi:

"İsimleri değiştirilen kurumlardan sadece 'TÜRK' değil, 'DEVLET' sözcüğü de kaldırılmıştır. Bu da, ikinci bir adımda devlet koruması altından çıkarılarak, yerel yönetimlere devredileceğinin veya kapatılacağının göstergesidir.

Bu olumsuz gelişmeyi sadece bir isim değişikliği çerçevesinde ele almamak gerekir. Masum düzenlemeler gibi gösterilen bu ayrıntıların gerisinde, devlet kurumu niteliğini kaybedecek sanat topluluklarının, yerine getirmeleri beklenen Türk Müziği ve ulusal kültür vizyon ve misyonunu kaybedecekleri açıktır.

Bu kurumlar oluşturulurken sanatsal görev içeriklerini çerçeveleyen 'Türk Müzik ve Kültür'ü en geniş anlamıyla ve ulusal ölçekte ele alınmıştır. Oysa, yeni düzenlemede söz konusu 'genel/ulusal ölçek' Anadolu kentlerinde zaten var olan yerel müzik ve kültüre indirgenmektedir."

'Her açıdan küçülmeye gidilerek yok oluş'

“Devlet Halk Dansları Topluluğu”nun bakanlık kararıyla İstanbul’a taşınmasınıysa "Amaç turist eğlendirmektir" şeklinde yorumlayan sanatçılar, "Kültür ve sanattaki bu anlayış, semazenleri oyun havası ritmindeki bir müzikle döndüren restoran açılışı zihniyetiyle aynı anlayıştır. Sanatın ruhundan, felsefesinden uzaktır, ciddiyetsizdir" dedi.

Öte yandan yıllardır Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, başta devlet balesi ile halk dansları topluluğu olmak üzere bir emeklilik düzenlemesi gereksinimi ve beklentisi varken, düzenleme yapılmadan, beklenti içerisindeki sanatçı ve personelin emekli edilmesinin planlandığını belirten sanatçılar uygulamadan etkilenecek olan sanatçı ve personelin "bulundukları kentten, semtten taşınmak, kurulu aile düzenlerini bozmak, eşlerinden, çocuklarından ayrı kalmak, kendi görev tanımı dışında başka bir görevde çalışmak, hukuki mücadele vermek, istifa etmek veya emekli olmak" zorunda bırakılan kişilerin mağduriyetinin büyük olacağına dikkat çekti.

Bu değişikliklerin kurumlardan devlet korumasının kaldırılması ve yerelleşme sürecinin ilk adımı olmakla kalmayıp, sanatçıların uzmanlık alanlarının daraltılarak, asli görevlerinin dışına itilmeleri sonucunu da doğuracağını savunan sanatçılar bunu "Her açıdan küçülmeye gidilerek yok oluş" olarak yorumladı.

Sanatçılar açıklamalarını şöyle bitirdi:

"Alınan bu karar siyasidir ve sanata vurulmuş büyük bir darbedir. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, 'Güzel sanatlarda muvaffak olamayan milletler ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet mahrum kalacaklardır.

Hayat damarlarımızı koparan bu kararları reddeder, sanatın ilelebet yaşayacağını, çocuklarımıza düzgün bir ülke, aydın bir gelecek bırakmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

Bakanlık kararı kapsamında şu değişiklikler gerçekleşmişti: