Sanatçılar Girişimi'nden son gelişmelerle ilgili 'Korkmuyoruz' açıklaması

Sanatçılar Girişimi çok sayıda sanatçı ve yazarın imzasıyla, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada 'Korkmuyoruz. Bütün yurttaşlarımızı daha cesur daha özgüvenli, daha inançlı ve kararlı olmaya çağırıyoruz. Türkiye sahipsiz değildir' denildi.

Haber Merkezi

Sanatçılar Girişimi çok sayıda sanatçı ve yazarın imzasıyla, ülkedeki son gelişmelerle ilgili bir bildiri yayımladı. 

Çok sayıda yazar, ressam, heykeltıraş, müzisyen, tiyatro ve sinema sanatçısının imzalarının yer aldığı bildiride, siyasal iktidarın "çağdaşlık değerlerine karşı eylem ve girişimleri" eleştirilirken, muhalefetteki güçler de daha cesur ve kararlı olmaya çağrıldı. Bildirinin [email protected] adresinden imzaya açıldığı da duyuruldu.

Söz konusu çağrı şöyle:

"Sevgili halkımıza,

Sizlere, emeğini, yeteneğini, halkının ve ülkesinin hizmetine sunmuş sanatçılar olarak sesleniyoruz.

Mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, mutsuzluğunuz bizim mutsuzluğumuzdur.

Mutlu olmadığınızı biliyoruz, görüyoruz, seziyoruz, izliyoruz.

Yaşadığımız koşullarda nasıl mutlu olunabilir ki!

Dünyayı sarsan korona virüs belası ülkemizde de can alıyor. Daha da alacağı anlaşılıyor.

Yeterince ağır bu belayla savaşırken çarşıda, pazarda, günlük yaşamda fiyatlar el yakıyor.

İşçimiz, köylümüz, esnafımız, memurumuz, emekçimiz, çoğu dar gelirli, kimisi büsbütün gelirsiz insanımız, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle boğuşuyor. 

Bu gününü kurtarmaya çabalarken yarınlarının ne olacağı bir karabasan gibi, kâbus gibi üzerine çöküyor.

Yarın kaygısı, gençlerimizi ümitsizlik içinde kıvrandırıyor.

Deprem kuşağındaki ülkemizde, bir depremin yaraları henüz sarılamadan, yakın gelecektekilerin habercisi öncü sarsıntılar, sanki doğa da bu kötülüklerle yarışıyorcasına, ülkemizin her yerinde birbirini izliyor. 

İnsan eliyle yapılan doğa katliamları güzelim ülkemizi mahvediyor.

Gelmiş geçmiş en büyük deprem felaketinin beklenmekte olduğu İstanbul’umuzun üzerinde kanal İstanbul denilen ölümcül rant kılıcı sallanıyor. 

Cumhuriyetimizin değerleri alt üst edilmiş. 

Monarşi hayranlığı körükleniyor.

Osmanlı İmparatorluğunun birkaç yüz yılı kapsayan aydınlanma çabaları göz ardı edilerek en karanlık, en gerici, en baskıcı dönemleri ve kişileri baş tacı ediliyor.

Barolar ayaklar altında.

Hukuk güvenirliğini yitirmiş.

Büyük Millet Meclisi işlevinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmiş.

Emekçinin kıdem tazminatı yağmalanmakta…

Sıradan ve kimileri cinayet, yaralama gibi yaşama hakkına yönelik cürümlerin sanıkları serbest bırakılırken, düşüncelerinden ötürü yargılanan aydınlar, gazeteciler, siyasetçiler cezaevlerine kapatılmış.

Ölümle, sakatlanmayla sonuçlanan, bu nedenle de daha çok cinayete benzeyen iş kazalarında ve yanı sıra da annemiz, eşimiz, kızımız, kardeşimiz, sevgilimiz, canımız olan kadınlara karşı işlenen alçakça cinayetlerde, bütün dünya ülkeleri arasında korkarız ki en ön sıralardayız.

Bütün bu haksızlıklar karşısında suskun kalamayan; duyarlı insan olma gereğini, sorumluluğunu yerine getiren, her zaman halkının yanında yer almış olan sanatçılar, yazarlar, gösteri ve dinletilerin yasaklanmış olması ve yayın dünyasının geçmekte olduğu dar boğaz nedeniyle, maddi olarak da her zamankinden daha çok sıkıntı içinde kalmış durumdadır.

Özel tiyatrolar perdelerini tamamen kapatma tehdidiyle karşı karşıyadır.

Pek çok müzisyen, ressam, heykeltıraş, çağdaş sanatçımız günlük yaşamlarını sürdürme konusunda çözümsüz sorunlar yaşamaktadırlar.

Ülkesine sevgiyle, onurla, özveriyle uzun yıllardır hizmet etmiş ve etmekte olan saygın sanatçı dostlarımız, büyük bir saygısızlıkla, değer bilmezlikle, güvenirliği kalmamış yargının önüne yem gibi, kurban gibi atılıyor.

Bir zamanların çağdaş, saygın Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi de, iç politikaya yönelik iktidar söylemleri bu gerçeği ne kadar örtmeye çalışsa da, uygar dünya önünde bütün saygınlığını ve güvenirliğini yitirme tehlikesi altındadır.

Paramızın değerinin dünya pazarlarında sıfırlanmış oluşu bütün bu söylediklerimizin bir özeti ve simgesi gibidir…

Orta gelirli, hatta ortanın altında geliri olan herhangi bir Batı ülkesi yurttaşı, sahip olduğu paranın bizim paramızın altı-yedi kat üstünde değeri olmasının güveniyle ülkemize bir sömürgeye gelir gibi seyahat edebilirken, bizim bir orta gelirli insanımızın ve çocuklarının bile ülke dışına seyahati artık hayal bile edilemez.

Bizler, yüreği halkıyla, ülkesiyle çarpan sanatçılar da halkımızla aynı sıkıntıları paylaşmanın hem üzüntüsünü hem onurunu taşıyoruz.

En başta söylediğimiz gibi, halkın sanatçısı halk mutluysa mutlu, mutsuzsa o da mutsuzdur.

İçimizde biriken bu acı sözleri içtenlikle ve korkusuzca dile getirmemiz, halkımızın, ülkemizin mutluluğu adınadır.

Korkmuyoruz, evet.

Korkusuzluğumuz sıradan ve temelsiz bir cesaret değil, halkımızın ve ülkemizin yüksek değerlerine inancımızın sonucu olan sevgi ve bilinç birikimiyle ilgilidir.

Korkmuyoruz. Bütün yurttaşlarımızı daha cesur daha özgüvenli, daha inançlı ve kararlı olmaya çağırıyoruz.

Türkiye büyük bir ülkedir.

Dünyanın göz bebeği ülkelerindendir.

Aydınlanma değerlerinin beşiği olan Batı ülkeleri de içinde olmak üzere, bütün dünyada aydınlanmanın yeniden doğuşuna öncülük edebilecek potansiyellere sahip bir ülkedir.

Seslenişimizde sıraladığımız sıkıntılar aşıldığında, bu gerçek bütün dünyada bir kez daha görülecektir…

Bu nedenlerle ve sonuç olarak, iktidar güçlerini başta düşünceyi açıklama özgürlüğü olmak üzere evrensel insan haklarına, ülkenin insan ve doğa kaynaklarına saygılı olmaya önemle davet ediyor, muhalefetteki güçleri de daha kararlı, daha cesur ve daha etkin olmaya çağırıyoruz.

Türkiye sahipsiz değildir.

Çünkü bu sevgili ülke, kendisinin yetiştirmiş olduğu ve her biri kendi alanında değerini bütün dünyaya kabul ettirmiş yazarlara, şairlere, müzisyenlere, ressamlara, tiyatro ve sinema sanatçılarına, sanatın her alanından seçkin, bilinçli, bütün varlıklarıyla yurduna ve halkına bağlı sanatçılara sahiptir.

SANATÇILAR GİRİŞİMİ  

EDİP AKBAYRAM               MÜZİSYEN
SADUN AKSÜT                   MÜZİSYEN 
GÜLCAN ALTAN                 MÜZİSYEN 
MÜJDE AR                          SİNEMA SANATÇISI
KORAY ARİŞ                       HEYKELTIRAŞ
EKREM ATAER                    MÜZİSYEN 
ENGİN AYÇA                        YÖNETMEN
ORHAN AYDIN                     TİYATRO SANATÇISI
ENVER AYSEVER                YAZAR
RUTKAY AZİZ                       TİYATRO SANATÇISI-YÖNETMEN
TANER BARLAS                   TİYATRO SANATÇISI 
BEDRİ BAYKAM                    RESSAM-YAZAR
NİHAT BEHRAM                    ŞAİR-YAZAR
ATAOL BEHRAMOĞLU         ŞAİR-YAZAR
EGEMEN BERKÖZ                ŞAİR
GANİ CANSEVER-HEVAL     MÜZİSYEN 
METİN COŞKUN                   TİYATRO SANATÇISI 
MELTEM CUMBUL                TİYATRO SANATÇISI
NEVZAT ÇELİK                      ŞAİR-YAZAR
HALUK ÇETİN                      MÜZİSYEN 
MELİKE DEMİRAĞ               MÜZİSYEN-SINEMA SANATÇISI
FÜSUN DEMİREL                TİYATRO SANATÇISI
ERHAN DOĞAN                   MÜZİSYEN-YAZAR 
UTKU ERIŞIK                       TİYATRO SANATÇISI 
YÜCEL ERTEN                    YÖNETMEN
TURGAY FİŞEKÇİ               ŞAİR
MÜJDAT GEZEN                 TİYATRO SANATÇISI
FEHİM GÜLER                    RESSAM 
TARIK GÜNERSEL              ŞAİR
SADIK GÜRBÜZ                  MÜZİSYEN
EMİN İGUS                          MÜZİSYEN
GÜLSELİ İNAL                     ŞAİR
EKREM KAHRAMAN           RESSAM
TUĞRUL KESKİN                ŞAİR 
ARİF KESKİNER                  YAZAR
CAN KOLUKISA                  TİYATRO SANATÇISI
MACİT KOPER                   TİYATRO SANATÇISI
ZÜLFÜ LİVANELİ                MÜZİSYEN-YAZAR 
ZEYNEP ORAL                   YAZAR-PEN YAZARLAR DERNEĞİ BAŞKANI
COŞKUN ÖZDEMİR           YAZAR
DENİZHAN ÖZER               SANATÇI
ADNAN ÖZYALÇINER        YAZAR-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI GENEL BAŞKANI
ABDULLAH NEFES             ŞAİR-YAZAR 
VEDAT SAKMAN                 MÜZİSYEN 
ADİL SALİH                         RESSAM
FERHAN ŞENSOY              YÖNETMEN
YUSUF TAKTAK                 RESSAM
CİHAT TAMER                    TİYATRO SANATÇISI 
AHMET TELLİ                    ŞAİR
SALİ TURAN                      RESSAM
GÜLSEN TUNCER            TİYATRO SANATÇISI 
DİLEK TÜRKER                 TİYATRO SANATÇISI
LEVENT ÜZÜMCÜ            TİYATRO SANATÇISI 
NEJAT YAVAŞOĞULLARI  MÜZİSYEN
ÜMİT ZİLELİ                       YAZAR