Sanatçılar Girişimi'nden son gelişmelerle ilgili 'Korkmuyoruz' açıklaması

Sanatçılar Girişimi çok sayıda sanatçı ve yazarın imzasıyla, ülkedeki son gelişmelerle ilgili bir bildiri yayımladı.
Çok sayıda yazar, ressam, heykeltıraş, müzisyen, tiyatro ve sinema sanatçısının imzalarının yer aldığı bildiride, siyasal iktidarın "çağdaşlık değerlerine karşı eylem ve girişimleri" eleştirilirken, muhalefetteki güçler de daha cesur ve kararlı olmaya çağrıldı. Bildirinin [email protected] adresinden imzaya açıldığı da duyuruldu.
Söz konusu çağrı şöyle:
"Sevgili halkımıza,
Sizlere, emeğini, yeteneğini, halkının ve ülkesinin hizmetine sunmuş sanatçılar olarak sesleniyoruz.
Mutluluğunuz bizim mutluluğumuz, mutsuzluğunuz bizim mutsuzluğumuzdur.
Mutlu olmadığınızı biliyoruz, görüyoruz, seziyoruz, izliyoruz.
Yaşadığımız koşullarda nasıl mutlu olunabilir ki!
Dünyayı sarsan korona virüs belası ülkemizde de can alıyor. Daha da alacağı anlaşılıyor.
Yeterince ağır bu belayla savaşırken çarşıda, pazarda, günlük yaşamda fiyatlar el yakıyor.
İşçimiz, köylümüz, esnafımız, memurumuz, emekçimiz, çoğu dar gelirli, kimisi büsbütün gelirsiz insanımız, geçim sıkıntısıyla, işsizlikle boğuşuyor.
Bu gününü kurtarmaya çabalarken yarınlarının ne olacağı bir karabasan gibi, kâbus gibi üzerine çöküyor.
Yarın kaygısı, gençlerimizi ümitsizlik içinde kıvrandırıyor.
Deprem kuşağındaki ülkemizde, bir depremin yaraları henüz sarılamadan, yakın gelecektekilerin habercisi öncü sarsıntılar, sanki doğa da bu kötülüklerle yarışıyorcasına, ülkemizin her yerinde birbirini izliyor.
İnsan eliyle yapılan doğa katliamları güzelim ülkemizi mahvediyor.
Gelmiş geçmiş en büyük deprem felaketinin beklenmekte olduğu İstanbul’umuzun üzerinde kanal İstanbul denilen ölümcül rant kılıcı sallanıyor.
Cumhuriyetimizin değerleri alt üst edilmiş.
Monarşi hayranlığı körükleniyor.
Osmanlı İmparatorluğunun birkaç yüz yılı kapsayan aydınlanma çabaları göz ardı edilerek en karanlık, en gerici, en baskıcı dönemleri ve kişileri baş tacı ediliyor.
Barolar ayaklar altında.
Hukuk güvenirliğini yitirmiş.
Büyük Millet Meclisi işlevinden uzaklaştırılarak etkisizleştirilmiş.
Emekçinin kıdem tazminatı yağmalanmakta…
Sıradan ve kimileri cinayet, yaralama gibi yaşama hakkına yönelik cürümlerin sanıkları serbest bırakılırken, düşüncelerinden ötürü yargılanan aydınlar, gazeteciler, siyasetçiler cezaevlerine kapatılmış.
Ölümle, sakatlanmayla sonuçlanan, bu nedenle de daha çok cinayete benzeyen iş kazalarında ve yanı sıra da annemiz, eşimiz, kızımız, kardeşimiz, sevgilimiz, canımız olan kadınlara karşı işlenen alçakça cinayetlerde, bütün dünya ülkeleri arasında korkarız ki en ön sıralardayız.
Bütün bu haksızlıklar karşısında suskun kalamayan; duyarlı insan olma gereğini, sorumluluğunu yerine getiren, her zaman halkının yanında yer almış olan sanatçılar, yazarlar, gösteri ve dinletilerin yasaklanmış olması ve yayın dünyasının geçmekte olduğu dar boğaz nedeniyle, maddi olarak da her zamankinden daha çok sıkıntı içinde kalmış durumdadır.
Özel tiyatrolar perdelerini tamamen kapatma tehdidiyle karşı karşıyadır.
Pek çok müzisyen, ressam, heykeltıraş, çağdaş sanatçımız günlük yaşamlarını sürdürme konusunda çözümsüz sorunlar yaşamaktadırlar.
Ülkesine sevgiyle, onurla, özveriyle uzun yıllardır hizmet etmiş ve etmekte olan saygın sanatçı dostlarımız, büyük bir saygısızlıkla, değer bilmezlikle, güvenirliği kalmamış yargının önüne yem gibi, kurban gibi atılıyor.
Bir zamanların çağdaş, saygın Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi de, iç politikaya yönelik iktidar söylemleri bu gerçeği ne kadar örtmeye çalışsa da, uygar dünya önünde bütün saygınlığını ve güvenirliğini yitirme tehlikesi altındadır.
Paramızın değerinin dünya pazarlarında sıfırlanmış oluşu bütün bu söylediklerimizin bir özeti ve simgesi gibidir…
Orta gelirli, hatta ortanın altında geliri olan herhangi bir Batı ülkesi yurttaşı, sahip olduğu paranın bizim paramızın altı-yedi kat üstünde değeri olmasının güveniyle ülkemize bir sömürgeye gelir gibi seyahat edebilirken, bizim bir orta gelirli insanımızın ve çocuklarının bile ülke dışına seyahati artık hayal bile edilemez.
Bizler, yüreği halkıyla, ülkesiyle çarpan sanatçılar da halkımızla aynı sıkıntıları paylaşmanın hem üzüntüsünü hem onurunu taşıyoruz.
En başta söylediğimiz gibi, halkın sanatçısı halk mutluysa mutlu, mutsuzsa o da mutsuzdur.
İçimizde biriken bu acı sözleri içtenlikle ve korkusuzca dile getirmemiz, halkımızın, ülkemizin mutluluğu adınadır.
Korkmuyoruz, evet.
Korkusuzluğumuz sıradan ve temelsiz bir cesaret değil, halkımızın ve ülkemizin yüksek değerlerine inancımızın sonucu olan sevgi ve bilinç birikimiyle ilgilidir.
Korkmuyoruz. Bütün yurttaşlarımızı daha cesur daha özgüvenli, daha inançlı ve kararlı olmaya çağırıyoruz.
Türkiye büyük bir ülkedir.
Dünyanın göz bebeği ülkelerindendir.
Aydınlanma değerlerinin beşiği olan Batı ülkeleri de içinde olmak üzere, bütün dünyada aydınlanmanın yeniden doğuşuna öncülük edebilecek potansiyellere sahip bir ülkedir.
Seslenişimizde sıraladığımız sıkıntılar aşıldığında, bu gerçek bütün dünyada bir kez daha görülecektir…
Bu nedenlerle ve sonuç olarak, iktidar güçlerini başta düşünceyi açıklama özgürlüğü olmak üzere evrensel insan haklarına, ülkenin insan ve doğa kaynaklarına saygılı olmaya önemle davet ediyor, muhalefetteki güçleri de daha kararlı, daha cesur ve daha etkin olmaya çağırıyoruz.
Türkiye sahipsiz değildir.
Çünkü bu sevgili ülke, kendisinin yetiştirmiş olduğu ve her biri kendi alanında değerini bütün dünyaya kabul ettirmiş yazarlara, şairlere, müzisyenlere, ressamlara, tiyatro ve sinema sanatçılarına, sanatın her alanından seçkin, bilinçli, bütün varlıklarıyla yurduna ve halkına bağlı sanatçılara sahiptir.
SANATÇILAR GİRİŞİMİ
EDİP AKBAYRAM MÜZİSYEN
SADUN AKSÜT MÜZİSYEN
GÜLCAN ALTAN MÜZİSYEN
MÜJDE AR SİNEMA SANATÇISI
KORAY ARİŞ HEYKELTIRAŞ
EKREM ATAER MÜZİSYEN
ENGİN AYÇA YÖNETMEN
ORHAN AYDIN TİYATRO SANATÇISI
ENVER AYSEVER YAZAR
RUTKAY AZİZ TİYATRO SANATÇISI-YÖNETMEN
TANER BARLAS TİYATRO SANATÇISI
BEDRİ BAYKAM RESSAM-YAZAR
NİHAT BEHRAM ŞAİR-YAZAR
ATAOL BEHRAMOĞLU ŞAİR-YAZAR
EGEMEN BERKÖZ ŞAİR
GANİ CANSEVER-HEVAL MÜZİSYEN
METİN COŞKUN TİYATRO SANATÇISI
MELTEM CUMBUL TİYATRO SANATÇISI
NEVZAT ÇELİK ŞAİR-YAZAR
HALUK ÇETİN MÜZİSYEN
MELİKE DEMİRAĞ MÜZİSYEN-SINEMA SANATÇISI
FÜSUN DEMİREL TİYATRO SANATÇISI
ERHAN DOĞAN MÜZİSYEN-YAZAR
UTKU ERIŞIK TİYATRO SANATÇISI
YÜCEL ERTEN YÖNETMEN
TURGAY FİŞEKÇİ ŞAİR
MÜJDAT GEZEN TİYATRO SANATÇISI
FEHİM GÜLER RESSAM
TARIK GÜNERSEL ŞAİR
SADIK GÜRBÜZ MÜZİSYEN
EMİN İGUS MÜZİSYEN
GÜLSELİ İNAL ŞAİR
EKREM KAHRAMAN RESSAM
TUĞRUL KESKİN ŞAİR
ARİF KESKİNER YAZAR
CAN KOLUKISA TİYATRO SANATÇISI
MACİT KOPER TİYATRO SANATÇISI
ZÜLFÜ LİVANELİ MÜZİSYEN-YAZAR
ZEYNEP ORAL YAZAR-PEN YAZARLAR DERNEĞİ BAŞKANI
COŞKUN ÖZDEMİR YAZAR
DENİZHAN ÖZER SANATÇI
ADNAN ÖZYALÇINER YAZAR-TÜRKİYE YAZARLAR SENDİKASI GENEL BAŞKANI
ABDULLAH NEFES ŞAİR-YAZAR
VEDAT SAKMAN MÜZİSYEN
ADİL SALİH RESSAM
FERHAN ŞENSOY YÖNETMEN
YUSUF TAKTAK RESSAM
CİHAT TAMER TİYATRO SANATÇISI
AHMET TELLİ ŞAİR
SALİ TURAN RESSAM
GÜLSEN TUNCER TİYATRO SANATÇISI
DİLEK TÜRKER TİYATRO SANATÇISI
LEVENT ÜZÜMCÜ TİYATRO SANATÇISI
NEJAT YAVAŞOĞULLARI MÜZİSYEN
ÜMİT ZİLELİ YAZAR