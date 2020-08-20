SANA: Türkiye Haseke’de içme suyu kaynağını kesti, 1 milyon kişi susuzlukla karşı karşıya

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberine göre, TSK’nin ve “paralı askerlerinin” Resulayn’da Aluk Su İstasyonu’nu devre dışı bırakarak Haseke’ye su akışını kesmesi nedeniyle 8 gündür yaklaşık 1 milyon kişi pandemi döneminde susuzlukla karşı karşıya.

Ajansa konuşan Haseke Su Kurumu Genel Müdürü Mahmud Ukla, Aluk Su İstasyonunun yeniden çalıştırılamadığını ve bölge halkının susuzluk nedeniyle tepkilerinin arttığını belirtti.

Ukla bölgenin su ihtiyacının karşılanması için Aluk Su İstasyonu dışında bir seçeneğin olmadığını da sözlerine ekledi.

Bölge halkına hükümet ve insani yardım örgütleri tarafından tanklarla su dağıtımı yapılmaya çalışıldığını aktaran Ukla, halkın kendi çabalarıyla kazdığı kuyulardan çıkarılan suyun ise içmeye uygun olmadığı uyarısında bulundu.

Ukla Haseke’de su sorununun tek çözümünün Türkiye’nin Aluk istasyonundan çekilmesi ve istasyonu yeniden faaliyete geçirmeleri için Haseke Su Kurumu işçilerine devretmesi olduğunu vurguladı. Ukla sorunun devam etmesi durumunda bunun “milyonlarca insanın hayatını tehdit eden bir insanlık felaketine” yol açacağını dile getirdi.

Haseke halkının içme suyu sorununa çözüm için uluslararası örgütlere müdahil olma çağrısında bulunduğu da bildirildi.