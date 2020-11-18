SANA: İsrail, Şam'a saldırı düzenledi

Ajans, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı. Saldırıyı İsrail ordusu resmi olarak üstlendi.

Suriye topraklarını hedef alan İsrail saldırılarına bir yenisinin daha eklendiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, başkent Şam semalarında İsrail'in düzenlediği saldırılara karşılık verildi.

Ajansa konuşan bir askeri yetkili, saldırılarda 3 askerin hayatını kaybettiği ve bir askerin yaralandığı bilgisini verdi.

Yetkili, ayrıca saldırılar neticesinde maddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Saldırıyı üstlendi

İsrail ordusu, yaptığı açıklamada saldırıların sorumluluğunu üstlenerek İran Devrim Muhafızları'na bağlı Kudüs Gücü ve Suriye ordusunun hedef alındığını öne sürdü.

Saldırıların 'Golan'daki alfa hattına el yapımı patlayıcılar yerleştirilmesine' yanıt olduğu ifade edilen açıklamada, "Saldırı; cephaneliklere, karargahlara ve askeri komplekslerin yanı sıra karadan havaya füze bataryalarına hasar verdi" denildi.

İsrail, Suriye krizinin başlangıcından bu yana Suriye'nin güneyindeki askeri hedeflere saldırılar düzenliyor.

