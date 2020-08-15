Samsunsporlu bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Samsunspor ile Kocaelispor arasında oynanacak hazırlık maçı Samsunsporlu bir futbolcuda koronavirüs tespi edilmesi üzerine iptal edildi.

Haber Merkezi

Samsunspor, bir futbolcusunun koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün oynayacağımız hazırlık maçı öncesi dün takım oyuncularımıza, teknik heyetimize, sağlık ve destek kadrolarımızdaki çalışanlarımız için Bolu Sağlık Müdürlüğü sağlık ekipleri tarafından yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonuçlarının pozitif çıkması sonucu bugün saat 17.00'de Bolu Koru Otel antrenman sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor ile oynayacağımız hazırlık maçı iptal edilmiştir" denildi.

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